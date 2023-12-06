Dimay, kalıp sektöründe büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kalıp sektöründeki tecrübesini kendi firmasında sürdürme kararı alarak girişimci olan Mert Tombul, 2021 yılında kurduğu Dimay Kalıp ile yüzde 100 otomotiv endüstrisine üretim yapıyor. Tombul, “Ford’un ve Togg’un projelerinde yer alıyoruz. Diğer ana sanayilerle de görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca büyük tedarik firmalara da üretim yapıyoruz. Hedefimiz kalıp sektöründe gelişen teknolojileri de yakından takip ederek derinleşmek” dedi. Güçlü bir Ar-Ge ve tasarım altyapısına sahip olduklarını anlatan Tombul, geçen yıl iş hacmindeki artışla birlikte makine ve teçhizat yatırımına ağırlık verdiklerini söyledi. Tamamlanan yatırımlarla birlikte bu yıl üzerinde çalıştıkları proje sayısında artış kaydettiklerini ve yeni kurulan bir firma olmalarına rağmen sektörde emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Mert Tombul, “Önümüzdeki 5 yıl içinde hedeflediğimiz kapasiteye ulaştığımızda ihracatta da etkin hale gelmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde büyüme kaydettiklerini, ancak son çeyrekte sektörde bir duraklama yaşandığına değinen Tombul, 2024’ün ikinci yarısından itibaren ana sanayilerdeki yeni projelerin de etkisiyle sektörde bir canlanma olmasını beklediklerini vurguladı. Mert Tombul, bu süreci Ar-Ge ve tasarım alanına yoğunlaşarak geçirdiklerini ifade etti.

Meslek liselerinin önemine vurgu

Kalıp sektörüne meslek lisesinde başladığını, üniversite eğitimini de bu alanda tamamladığını vurgulayan Tombul, meslek liselerinin önemine de vurgu yaptı. Mert Tombul, sektörlerin ihtiyaç duyacağı gençleri yetiştirmenin ülkenin üretiminin ve ihracatının artmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Sosyal sorumluluk kapsamında meslek lisesinde okuyan gençlerin mesleki tecrübe kazanmaları için çalışmalar yürüttüklerini belirten Tombul, ayrıca bir girişimci olarak meslek liselerindeki gençlerle tecrübe paylaşımı toplantıları da düzenlediklerini anlattı. Türk kalıp sektörünün Avrupa’ya yakınlığıyla avantajlı konumda olduğuna işaret eden Tombul, sektörün kalite, hız ve yetkinlik konusunda kendini dünyaya ispatladığını söyledi.