Wyndham Hotels EMEA Başkanı Manikis: Konaklamada franchise modeli başarısını kanıtladı

Forumun "Konaklama Sektörü için Stratejik Büyüme: Karlılık ve Rekabet Üstünlüğüne İlişkin Görüşler" başlıklı panel oturumunda konuşan Wyndham Hotels & Resorts Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye ve dünyada konaklama sektörüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Wyndham olarak 95'ten fazla ülkedeki ve 25 marka altındaki yaklaşık 9 bin 200 otel ile tesis sayısı bazında dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olduklarını vurgulayan Manikis, "Franchise modeli başarısını dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kanıtladı. Operasyon ekiplerimizle birlikte otellerimizle çok yakından çalışıyor, kendilerine destek sağlıyoruz. Otel ortaklarımızın çoğunun bizimle birden fazla tesis için franchise anlaşması var. Onların Wyndham'la birlikte iş yapmaya duydukları güven bizim çok önemli bir değer ve bu iş modelinde siz de otel sahibine, işletmeciye, otel genel müdürüne güvenmek zorundasınız" dedi.

Türkiye’de 150 otel hedefliyor

Manikis, Wyndham olarak Türkiye'de şu anda açık ve faal durumda yaklaşık 125 otelleri bulunduğunu ve bu sayıyı 2025 yılı sonunda 150'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti ve şöyle devam etti:

"Bize sağladığı fırsatlar ve burada bir numaralı uluslararası otel şirketi konumuna ulaşmamıza imkan tanıdığı için Türkiye'ye müteşekkiriz. Bizim için Türkiye yalnızca İstanbul, İzmir veya Antalya'dan ibaret değil. Bizim için Türkiye aynı zamanda Diyarbakır demek, Kayseri demek. Ağımızdaki 9 bin 200 otelin hepsinin memnun olduğu söyleyebilmek için Diyarbakır'daki bir genel müdürümüzün de memnuniyetini sağlamak zorundayız. Türkiye'de 45'e yakın şehirde halihazırda varlık sahibiyiz ve ikincil ve üçüncül şehirlerde de büyümeyi hedefliyoruz." Türkiye'nin aynı zamanda EMEA geneli açısından çok önemli bir yetenek kaynağı olduğunu ifade eden Manikis, "Buradaki ekip üyelerimiz yalnızca Türkiye'deki değil, yurt dışındaki faaliyetlerimize de destek oluyor" dedi.

“Dünyadaki en mutlu sektör”

Dimitris Manikis, dünyada turizmin geleceğine de iyimser baktıklarını belirterek, şunları söyledi:

" Pandemi bize seyahat etmenin bir lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bizim işimiz insanları bir araya getirmek; bu açıdan baktığımızda turizm sektörünün dünyadaki en mutlu sektör olduğunu söyleyebiliriz."