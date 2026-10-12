Direksiyon kontrolü kaybedilebilir: Skoda, 1,7 milyon aracı geri çağırıyor

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Skoda, direksiyon sistemindeki bağlantı cıvatasında kırılma riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyon aracı kapsayan geri çağırma süreci başlattı.

Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen araçları kapsayan kampanyada, direksiyon mekanizmasını sabitleyen cıvatanın zamanla korozyona uğrayarak kırılabileceği bildirildi.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne (KBA) 17091R referans numarasıyla kaydedilen geri çağırma kapsamında, Almanya'da kayıtlı 370 bin 347 araç bulunuyor.

Direksiyon kontrolü kaybedilebilir

Sorunun, nem ve yollarda kullanılan tuzun metal parçalar üzerinde oluşturduğu korozyondan kaynaklandığı belirtildi. Zamanla zayıflayan cıvatanın kırılması, direksiyon mekanizmasının araç şasisine sabitlendiği noktayı kaybetmesine neden olabiliyor.

Bu durumda direksiyon hakimiyetinde ani değişimler yaşanabileceği, aracın yön kontrolünün zorlaşabileceği ve sürüş güvenliğinin tehlikeye girebileceği ifade edildi.

Şirket kayıtlarına göre, şu ana kadar söz konusu arızayla bağlantılı herhangi bir kaza veya maddi hasar bildirilmedi.

Octavia, Superb ve Kodiaq da listede

Autoevolution'ın aktardığı habere göre geri çağırma, Skoda'nın en çok bilinen modellerinden bazılarını kapsıyor.

Kampanya kapsamındaki araçlar arasında Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq bulunuyor.

Yetkili servislerde gerçekleştirilecek işlemde, sorunlu cıvata korozyona karşı daha dayanıklı yeni bir parçayla değiştirilecek.

Volkswagen Grubu'nun diğer markaları da etkilendi

Sorun, Volkswagen Grubu bünyesinde farklı markaların kullandığı ortak araç platformlarının güvenlik açısından önemini de ortaya koydu.

Skoda modellerinde kullanılan MQB platformunu temel alan bazı Volkswagen, Audi ve SEAT modelleri için de benzer geri çağırma kampanyaları düzenlendi.

Geri çağırma kapsamına giren bir araca sahip olan sürücülerin, araçlarının şasi numarasıyla yetkili servislere başvurarak kontrol yaptırması öneriliyor.