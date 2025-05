Disney+ Avrupa Genelinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin yeni adresi oldu

Takip Et

2025/26 sezonundan itibaren Avrupa genelinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin yeni evi Disney+ olacak. İmzalanan beş yıllık anlaşma kapsamında The Walt Disney Company, 2025/26 ile 2029/30 sezonları arasındaki tüm maçların canlı yayın haklarını aldı. Bu sayede Disney+ üyesi futbolseverler, hiçbir ek ücret ödemeden tüm karşılaşmaları canlı izleyebilecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ekimde başlayacak

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 18 takımlı yeni lig formatının başlayacağı Ekim 2025 itibarıyla çalacak ilk düdükten, Oslo’daki Ullevaal Stadyumu’nda oynanacak finale uzanan yolculuk boyunca tüm maçlar Disney+’tan canlı yayınlanacak. Sporseverler turnuvada oynanacak toplam 75 maçın heyecanını, sürprizlerini ve büyük mücadelelerini Disney+ üzerinden takip edebilecek.



Bu yeni anlaşma, kadın futbolunun yükselen ivmesine katkı verirken, her yaştan futbolsever için yüksek kaliteli yayın ve kadın futbolu için geniş görünürlük sağlayacak. Disney’in çok platformlu spor markası ESPN, tüm maçların canlı yayın prodüksiyonunu üstlenecek. Yayınlar, çoklu dil seçenekleriyle yorumlanacak; maç öncesi ve sonrası programlarla da zenginleştirilecek. Spor yayıncılığında 45 yılı aşkın tecrübesiyle ESPN, futbol, basketbol, hokey, tenis gibi birçok branşta önemli turnuvaları ekranlara taşıdı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayınları Danimarka ve İsveç’te Disney+ üzerinden izleyiciyle buluştu.

Spor yayıncılığı UEFA ile Disney’in ortaklık yaptığı tek alan değil. 2020 yılından bu yana UEFA ve Disney iş birliğiyle hayata geçirilen UEFA Playmakers programı, Avrupa genelinde kız çocuklarına futbol sevgisini aşılamaya devam ediyor. Disney’in hikâye anlatımındaki büyüsünü kullanan program, 5 ila 8 yaş arasındaki 132.000’den fazla kız çocuğuna arkadaşlık kurma, eğlenme ve temel hareket becerilerini geliştirme fırsatı sundu. UEFA Playmakers, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa genelinde 46 ülkede 6.300’den fazla merkezde uygulanıyor. Yaklaşık 8.000 nitelikli antrenör, çoğu bu alandaki ilk deneyimini yaşayan eğitmenler tarafından yürütülen bu başarı öyküsü, 2027 yılına kadar uzatıldı.

“UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, futboldaki en yüksek performansın, bağlılığın ve tutkunun temsili"

Yeni anlaşmayı değerlendiren Disney+ EMEA Genel Müdürü Karl Holmes, şunları söyledi:

“UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, futboldaki en yüksek performansın, bağlılığın ve tutkunun temsili. Bu olağanüstü turnuvayı kullanıcılarımıza sunmak, cesur ve dinamik içerik yelpazemizi genişletme kararlılığımızın bir göstergesi. Kadın futbolu dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaştıkça, her maçın heyecanını ve coşkusunu hiçbir ek ücret olmadan Avrupa genelindeki Disney+ izleyicileriyle buluşturmaktan gurur duyuyoruz”

UC3 Eş Genel Müdürü Guy-Laurent Epstein ise, “UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son yıllarda olağanüstü bir büyüme gösterdi; rekor seyirci sayıları, yükselen kalite standartları ve artan küresel ilgi bunun en açık göstergeleri. Yapılan bu yeni yayın anlaşmaları da bunu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa’da kadın futbolunun gelişiminde önemli birer dönüm noktası niteliği taşıyor. Kadın futbolunun artan değerini ve dünya genelindeki hayranlar için cazibesini ortaya koyuyor. Disney+ ve şifresiz yayın ortaklarımızla birlikte çalışarak Avrupa’da kadın futbolunu büyütmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Reklam özelliğinin sunulmasıyla birlikte, Disney+’a üye olmak artık her zamankinden daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor. Aksiyon-macera, bilim kurgu ve belgesel gibi geniş bir yelpazeye yayılan türlerdeki özel film ve dizilerden, eleştirmenlerce beğenilen drama ve komedi yapımlarına kadar birçok içerik Disney+ kataloğunda yer alıyor. Bunların yanı sıra Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’ten ödüllü yapımlar da platformda izlenebiliyor.

Disney+ içeriklerinden merakla beklenen “Good American Family”, “Dying For Sex”, yıldızlarla dolu psikolojik drama "The Stolen Girl" ve Lucasfilm imzalı "Andor"un ikinci sezonu seyircilerle buluştu. 2025’te gösterime girecek yeni yapımlar arasında ise FX’in büyük heyecan uyandıran "Alien: Earth" dizisi, Emmy® ödüllü FX yapımı "The Bear"in dördüncü sezonu, Ryan Murphy imzalı orijinal hukuk draması "All’s Fair" ve Marvel yapımı "Ironheart" dizisi bulunuyor.

Güçlü ebeveyn kontrolleri sayesinde Disney+, ailenin tüm bireyleri için uygun bir izleme deneyimi sunmaya devam ediyor. Üyeler, mevcut Çocuk profiline ek olarak PIN korumalı profiller oluşturabiliyor ve yetişkin içeriklere erişim sınırları belirleyebiliyor. Bu sayede ebeveynler gönül rahatlığıyla platformu kullanabiliyor.