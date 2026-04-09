Disney, bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Planlanan kesintilerin büyük bölümünün, şirketin pazarlama departmanında yürüttüğü konsolidasyon sürecinden kaynaklanması bekleniyor. The Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Yeni CEO’dan “tek Disney” vizyonu

Geçtiğimiz ay CEO görevini devralan Josh D'Amaro, çalışanlara gönderdiği mesajda şirketin tüm iş kollarının daha entegre bir yapıda hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

D’Amaro, film ve televizyon stüdyoları, tema parkları ve turizm faaliyetleri, dijital yayın platformları ve canlı spor yayıncılığı gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketin artık “tek bir Disney” anlayışıyla yönetileceğini ifade etti.

Küresel strateji tüketici odaklı şekilleniyor

Yeni yönetim, şirketin küresel operasyonlarının tamamının, tüketicilerin Disney markası ve karakterleriyle kurduğu bağı güçlendirmeye odaklanacağını belirtiyor. Bu kapsamda atılacak adımların, hem operasyonel verimliliği artırması hem de marka deneyimini daha bütüncül hale getirmesi hedefleniyor.