Disney bin kişiyi işten çıkarıyor

Walt Disney'in yeni CEO'su Josh D'Amaro, şirketi yeniden yapılandırma kapsamında yaklaşık bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

D'Amaro, Salı günü çalışanlara gönderdiği e-postada, sektördeki hızlı değişime ayak uydurmak için daha çevik ve teknoloji odaklı bir işgücü oluşturmaları gerektiğini ifade etti.

İşten çıkarmalar hangi birimlerde olacak?

İşten çıkarmalar; başta pazarlama departmanı olmak üzere stüdyo ve televizyon birimleri, ESPN, ürün ve teknoloji grupları ile bazı kurumsal birimleri kapsıyor. Şirket, etkilenen çalışanları bu hafta itibarıyla bilgilendirmeye de başladı.

Son büyük işten çıkarma dalgası 2023 yılındaydı

Şirketteki son büyük işten çıkarma dalgası 2023 yılında yaşanmıştı. Disney o dönemde 5,5 milyar dolarlık tasarruf hedefiyle 7 bin kişiyi işten çıkarmıştı.