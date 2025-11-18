Disney'den dikkat çeken yapay zeka kararı: Kullanıcılardan sert tepki geldi

Disney CEO’su Bob Iger, Disney+’ın 2019’da hizmete girmesinden bu yana şirketin “ürün ve teknoloji açısından en büyük ve en önemli dönüşüm dönemine” girdiğini söyledi.

Iger, platformun geleceğine dair yaptığı açıklamada, Disney+ abonelerine kullanıcı odaklı içerik

oluşturma ve başka kullanıcıların oluşturduğu yapay zeka destekli içerikleri izleme imkânı

sunacaklarını belirtti.

Yapay zekanın sunduğu yeni yaratıcılık kanallarından heyecan duyduklarını ifade etti.

Sosyal medyada tepki yağdı

Iger'ın açıklamaları sosyal medyada özellikle X kullanıcıları arasında büyük tepki topladı.

Eleştirilerde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

- Yapay zekanın animasyon ve medya sektöründe işsizliği artıracağı,

- Üretilen içeriklerin kaliteyi düşüreceği,

- Bu adımın Disney'in temsil ettiği değerlere ihanet anlamına geldiği.

Bazı kullanıcılar, Disney+ abonelerine platformu boykot etme çağrısı yaparak, izleyicileri

"üretken yapay zekanın kullanımını reddeden" DreamWorks ve Illumination gibi stüdyolara

yönelmeye davet etti.

The Owl House'un yaratıcısından sert tepki

Disney'in popüler animasyon dizisi The Owl House'un yaratıcısı Dana Terrace da eleştiricilere

katılarak, izleyicileri Disney+ aboneliklerini iptal etmeye çağırdı.