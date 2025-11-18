  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Disney'den dikkat çeken yapay zeka kararı: Kullanıcılardan sert tepki geldi
Takip Et

Disney'den dikkat çeken yapay zeka kararı: Kullanıcılardan sert tepki geldi

Disney CEO’su Bob Iger, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin artık Disney+ platformunda yayınlanmasına izin verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Disney'den dikkat çeken yapay zeka kararı: Kullanıcılardan sert tepki geldi
Takip Et

Disney CEO’su  Bob Iger, Disney+’ın 2019’da hizmete girmesinden bu yana şirketin “ürün ve teknoloji açısından en büyük ve en önemli dönüşüm dönemine” girdiğini söyledi.

Iger, platformun geleceğine dair yaptığı açıklamada, Disney+ abonelerine kullanıcı odaklı içerik
oluşturma ve başka kullanıcıların oluşturduğu yapay zeka destekli içerikleri izleme imkânı
sunacaklarını belirtti.

Yapay zekanın sunduğu yeni yaratıcılık kanallarından heyecan duyduklarını ifade etti.

Sosyal medyada tepki yağdı

Iger'ın açıklamaları sosyal medyada özellikle X kullanıcıları arasında büyük tepki topladı.

Eleştirilerde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

- Yapay zekanın animasyon ve medya sektöründe işsizliği artıracağı,
- Üretilen içeriklerin kaliteyi düşüreceği,
- Bu adımın Disney'in temsil ettiği değerlere ihanet anlamına geldiği.

Bazı kullanıcılar, Disney+ abonelerine platformu boykot etme çağrısı yaparak, izleyicileri
"üretken yapay zekanın kullanımını reddeden" DreamWorks ve Illumination gibi stüdyolara
yönelmeye davet etti.

The Owl House'un yaratıcısından sert tepki

Disney'in popüler animasyon dizisi The Owl House'un yaratıcısı Dana Terrace da eleştiricilere
katılarak, izleyicileri Disney+ aboneliklerini iptal etmeye çağırdı.

Arsa fiyatları konutu solladı: Hangi iller değer kazanıyor?Arsa fiyatları konutu solladı: Hangi iller değer kazanıyor?Ekonomi
Bitcoin'de sert kayıp: 7 ayın en düşük seviyelerine gerilediBitcoin'de sert kayıp: 7 ayın en düşük seviyelerine gerilediKripto Para
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı: Fırtına geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı: Fırtına geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Şirket Haberleri
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor