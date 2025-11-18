Disney'den dikkat çeken yapay zeka kararı: Kullanıcılardan sert tepki geldi
Disney CEO’su Bob Iger, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin artık Disney+ platformunda yayınlanmasına izin verileceğini açıkladı.
Disney CEO’su Bob Iger, Disney+’ın 2019’da hizmete girmesinden bu yana şirketin “ürün ve teknoloji açısından en büyük ve en önemli dönüşüm dönemine” girdiğini söyledi.
Iger, platformun geleceğine dair yaptığı açıklamada, Disney+ abonelerine kullanıcı odaklı içerik
oluşturma ve başka kullanıcıların oluşturduğu yapay zeka destekli içerikleri izleme imkânı
sunacaklarını belirtti.
Yapay zekanın sunduğu yeni yaratıcılık kanallarından heyecan duyduklarını ifade etti.
Sosyal medyada tepki yağdı
Iger'ın açıklamaları sosyal medyada özellikle X kullanıcıları arasında büyük tepki topladı.
Eleştirilerde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
- Yapay zekanın animasyon ve medya sektöründe işsizliği artıracağı,
- Üretilen içeriklerin kaliteyi düşüreceği,
- Bu adımın Disney'in temsil ettiği değerlere ihanet anlamına geldiği.
Bazı kullanıcılar, Disney+ abonelerine platformu boykot etme çağrısı yaparak, izleyicileri
"üretken yapay zekanın kullanımını reddeden" DreamWorks ve Illumination gibi stüdyolara
yönelmeye davet etti.
The Owl House'un yaratıcısından sert tepki
Disney'in popüler animasyon dizisi The Owl House'un yaratıcısı Dana Terrace da eleştiricilere
katılarak, izleyicileri Disney+ aboneliklerini iptal etmeye çağırdı.