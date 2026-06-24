Ditaş'a TMSF kayyum olarak atandı

23 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde halka açık bir şirkete kayyum atanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Ditaş BdyYedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.06.2026 tarihli ve 2026/6380 D. İş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF/Fon) Şirkete kayyım olarak atandığı, karar uyarınca Fon Kurulu tarafından Şirketin Yönetim Kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Nihat ARCAGÖK, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Özcan MUNGAN, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ercan DOĞAN, Çağrı KAPLAN, Doğan Sami AKÇİÇEK ve Vedat AKMAN’ın atandığı belirtildi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre, şirketin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmekte olup, şirketin ticari faaliyetleri herhangi bir aksama olmaksızın kesintisiz olarak devam ettiği vurgulandı. Süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılacak.