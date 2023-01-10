Divapan, Düzce tesisinde tutkal ünitesi kuracak

MURAT KÜÇÜK

Konya merkezli Bera Holding’in Düzce’deki yatırımı MDF ve yonga levha üreticisi Divapan, 100 bin metrekareye yayılan tesislerinde 2 milyon Euro yatırımla tutkal ünitesi kuruyor. Yılda 190 bin metreküp üretim yaptıklarını belirten firma yetkilisi Muzaffer Aydemir, Düzce’de yeni yatırımlar planladıklarını söyledi.

Özellikle mobilya üreticilerine tedarik sağladıklarını hatırlatan Aydemir, bu kapsamda bir tutkal ünitesi kuracaklarını açıkladı. Ünitenin yarı mamul ürün işleyen bir yapıda olacağını dile getiren Aydemir, “Burada kendi ihtiyacımızı gidermek için üretim yapacağız. 2 milyon Euro bedel ile hayata geçecek projeyi 2023 içinde tamamlayarak tutkal üretimine başlayacağız. Yeni bir üretim hattı konusunda çalışmalarımız var ancak henüz detaylandırmadık” şeklinde konuştu.

“Markalaşmadan ihracatta yüksek karlılık sağlanamaz”

Sektörü de değerlendiren Aydemir, salgın sonrası Türkiye’nin ABD ve Avrupa’nın en büyük mobilya hammadde tedarikçisi olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Aydemir, “Türkiye; kalite, hız ve esneklik özelliklerine bir de düşük maliyeti ekleyince pazardaki gücünü daha da artırdı. Özellikle ABD, sektör için yeni ve kârlı bir pazar oldu.

ABD’den daha fazla pay almalıyız. Bunun da yolu kaliteli mamulden geçiyor” dedi. Türkiye’nin orman ürünleri sektöründe büyümesinin bir diğer yolunun da markalaşmaktan geçtiğine dikkat çeken Aydemir, “Malzeme tedariki ile bir noktaya kadar gidebiliriz ama yaptığımız ihracatın kilo fiyatını ancak markalaşarak artırabiliriz. Markalaşma olmadan ihracatta yüksek karlılık olmaz” ifadelerini kullandı.