DNSSense, Afrika ve Ortadoğu operasyonlarını genişletiyor

Küresel standartlarda DNS güvenliği çözümleri sunan DNSSense (önceki adıyla Roksit), bu yıl içinde Afrika ve Ortadoğu operasyonlarını genişletmeyi planlıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DNSSense Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’dan sorumlu Satış Lideri Hüseyin Erdal, Türkiye’nin yanı sıra CIS ülkelerinin de öncelikli pazarları arasında yer aldığını söyledi.

Odaklandıkları ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer CIS ülkelerinin öne çıktığını belirten Erdal, “2022’nin ikinci yarısında bu yöndeki yatırımlarımızı hızlandırdık ve CIS bölgesindeki her ülkede ülke özelinde uzmana arkadaşlarımızın istihdamını gerçekleştirdik. Bu yılın sonuna CIS ekibimizi Türkiye ekibi haricinde 20 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Öte yandan Suudi Arabistan’da yerel bir veri merkezi kurarak ülkenin regülasyonlarına tam uyumlu hale geldik. Afrika ve Ortadoğu operasyonlarımızı da genişletiyoruz.” diye konuştu.

Partner Programı’yla etki alanını artırıyor

DNS güvenliği alanındaki çözümleri daha çok coğrafyada, daha çok işletmeye ulaştırmaya odaklandıklarını söyleyen Erdal, şunları kaydetti: “DNS güvenliğinde uzmanlaşan şirketimiz için 2023’ün önemli başlıklarından biri de güçlü teknoloji sağlayıcılarıyla birlikte kuracağımız partner ağı olacak. Bizimle benzer vizyonları paylaşan sağlayıcıların ürün portföylerine DNSSense’in uçtan uca DNS güvenliği vaat eden çözümlerini dahil ederek, bu konudaki küresel farkındalığa katkıda bulunmayı hedefliyoruz. HTTP, HTTPS, SMTP ve IoT gibi birçok protokol tarafından kullanılan DNS katmanı, doğru izlendiğinde siber güvenlik zafiyetlerinin tespiti açısından nitelikli bir kaynağa dönüşüyor. DNSSense olarak DNS log analizi maliyetlerini düşüren DNSEye, DNS kaynaklı saldırılara karşı bulut tabanlı koruma sağlayan DNSDome ve yapay zeka destekli domain sınıflandırma çözümü Cyber X-Ray’le işletmelerin kurumsal ağlarını iç ve dış tehditlere karşı koruyoruz. Özellikle kurumsal ağlara yetkili erişebilen ve kötü niyetli davranışlarının tespiti bu sebeple zor olan iç tehditlerin oluşturacağı riskleri bertaraf etmenin yolu DNS güvenliği çözümlerinden geçiyor.”

“CIS ülkelerinde DNS güvenliği yatırımları hız kazanacak”

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından güncellenen verilerle yayımlanan ‘Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde, toplam puan açısından ilk 20 ülke arasında BDT ülkelerinden yalnızca Rusya’nın yer aldığını belirten Erdal, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın bu sıralamada "gelişmekte olan ülkeler" arasında sayıldığını söyledi. Erdal, “Hükümetlerin küresel gelişmelere karşı tutumları, işletmelerin operasyonlarına doğrudan etki edebiliyor. Gerilimlerin sürdüğü ve küreselleşme kavramının sınırlarının yeniden çizildiği bir dünyada, saydığım ülkelerde de başta DNS güvenliği olmak üzere siber güvenlik yatırımlarının hız kazanacağını düşünüyoruz.” dedi.

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