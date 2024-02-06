DocuSign çalışanlarının yüzde 6'sını işten çıkaracak
Dijital imza hizmeti sunan DocuSign, yeniden yapılanma kapsamında iş gücünü yüzde 6 azaltacağını duyurdu.
DocuSign'den yapılan açıklamada, şirketin finansal ve operasyonel verimliliğini desteklemek amacıyla yeniden yapılanmaya gideceği aktarıldı.
Açıklamada, yeniden yapılanma planı kapsamında şirketin mevcut iş gücünü yaklaşık yüzde 6 azaltmayı planladığı kaydedildi.
İşten çıkarma kararından, şirketin çoğunlukla satış ve pazarlama birimlerindeki çalışanların etkileneceğine vurgu yapılan açıklamada, yeniden yapılanma planının 2025'in ikinci çeyreğinin sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi.