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DocuSign çalışanlarının yüzde 6'sını işten çıkaracak

Dijital imza hizmeti sunan DocuSign, yeniden yapılanma kapsamında iş gücünü yüzde 6 azaltacağını duyurdu.

AA
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DocuSign çalışanlarının yüzde 6'sını işten çıkaracak
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DocuSign'den yapılan açıklamada, şirketin finansal ve operasyonel verimliliğini desteklemek amacıyla yeniden yapılanmaya gideceği aktarıldı.

Açıklamada, yeniden yapılanma planı kapsamında şirketin mevcut iş gücünü yaklaşık yüzde 6 azaltmayı planladığı kaydedildi.

İşten çıkarma kararından, şirketin çoğunlukla satış ve pazarlama birimlerindeki çalışanların etkileneceğine vurgu yapılan açıklamada, yeniden yapılanma planının 2025'in ikinci çeyreğinin sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi.