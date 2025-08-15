DOF Robotics, 20’nci yılına Türkiye ve ABD’den sonra Hollanda’da kuracağı tesisiyle girecek

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

DOF Robotics, 2006 yılından bu yana eğlence endüstrisinde, robotik teknolojilerde ürünler üretip yüzde 90’ın üzerinde ihracat yapan bir teknoloji firması. Türkçe kullanılan ismi ile DOF Robotik, gelecek yıl 20’nci yaşını kutlayacak. 60’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor ve ihracatının çoğunluğunu ABD ve komşularına yapıyor. Toplam satışlarının yüzde 35’ini gerçekleştirdikleri, ABD’de de üretim tesisi de bulunuyor. Küresel eğlence endüstrisinin en büyük pazarının Amerika olduğunu söyleyen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan “Amerika, bizim en büyük pazarımız. Amerika’da üretim yapıyoruz” ifadelerini kullandı. DOF Robotics, ABD pazarında son derece iddialı. Pazarın büyüklüğünü ve gelişim hızını görüyor. Bu açıdan ABD'de, hizmete açtığı üretim tesisinin yanı sıra geçen yıl önemli bir üst yönetici transferi de gerçekleştirmiş. Mertcan, “Amerika’daki üretimimizin başına geçen sene sektörün en büyük şirketi Six Flags’ın Başkan Yardımcısı Sam Rhodes’i getirdik” diyor.

Hollanda’da da üretim tesisi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Mertcan, Avrupa ülkeleri arasında ve dünyada ikili anlaşmaların en çok yapıldığı yerin Hollanda olması nedeniyle burada da üretim tesisi açmak istediklerine dikkat çekerek, sözlerine şunları ekledi: “Hollanda bizim için önemli. İngiltere, Fransa ve Avustralya’da temsilciliklerimiz var. Bugüne kadar 50’den fazla Ar-Ge projesi yaptık. Kurulduğumuz günden bu yana katma değeri yüksek, yüzde 100 yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Halka arzımız için SPK’dan onay bekliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri yatırımlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz. Biz yatırımla büyümek istiyoruz.”

Uçan Tiyatro projesi Türkiye’de ilk Samsun’da açılacak

Mertcan, deneyim ve müzelerini, eğlence merkezlerini, dijitalleşmiş eğlence parklarının çoğaltıldığında eğlence endüstrisini de demokratize etmiş olduklarını ve hedeflerinin bu olduğunu söyledi. Yanı sıra, halka arz ile birlikte bu tarz projelere ağırlık vermeyi planladıklarına vurgu yapan Mertcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de bu alanda yakın zamanda birkaç önemli projeye imza attık. Bu projenin ilki Samsun’a yapılacak. Projemizin adı Uçan Tiyatro. Samsun’da insanları şehrin üzerinde uçuş simülasyon deneyimi yaşattığımız dünyada ise örnekleri çok nadir olan projeyi Türkiye’de ilk Samsun’da yapacağız. İnsanlar Samsun’da 10 dakikada hava üzerinde Samsun’u gezecekler. Samsun’da panorama müzesi buna dönüştürülecek. Bu proje Samsun dışında başka yerlerde de yapılacak. Uçan Tiyatro projesini Samsun’un ardından da İstanbul, Antalya, Kapadokya’da yapacağız. Bu tarz dijital müzelerden başlayıp daha sonrasında bunu yurt dışında çoğaltmayı hedefliyoruz. Aslında halka arzdaki hedefimiz de bu tarz projelerin çoğalmasını sağlamak. Daha fazla büyüme hedefimiz bu yönde olacak. Dünyada sektörün en büyük firması olmayı hedefliyoruz.”

Demans hastaları için robot üretiyor

Otonom robotlarının haricinde aynı zamanda demans hastaları için özel robot üretimi yaptıklarına değinen Mertcan, “Demans hastaları için sağlık robotları üretiyoruz. Hastaların durumlarını uzaktan takip edebileceğimiz ve ilaçlarını düzenli alması için robot üretiyoruz. Her gün aynı şeyi yapan insanların işini robota çok kolay bir şekilde yaptırabiliyoruz. Oradan insanları çekip daha kritik tarafl ara insanların beynini yerleştirdiğimiz zaman oradaki alanlarda da 2-3 milyarlık istihdam ihtiyacı doğacak. Normal alanlarda, servis, hizmet tarafında çalışması gereken robotlara ihtiyacımız var. Bunlar insansı robotlar. Hiçbir insan 180 dili aynı anda konuşamaz ama robotlarla bunu çok rahat bir şekilde yapıyorsun. Ürünleri içeriklerine kadar bilen robotlardan bahsediyorum” şeklinde konuştu.

DOF Robotics, IAAPA'dan 4 ödül aldı

IAAPA’da en çok ödül alan firmalardan biri olduklarını dile getiren Mertcan, “Dijital parkları yaygınlaştırmaya başladık. İnsanlara uzay ve ay deneyimi yaşatmak için önemli bir projemiz var. Şu anda ise Amerika’da imzaladığımız dijital havacılık müzesi çalıştığımız bazı projelerden biri. Monster Jam ile güzel bir iş birliği yapınca bizimle çalışmak için Angry Birds kendisi geldi. Öte yandan Hedef Ay, Şirinler ve Transformers ile önemli iş birlikleri içerisinde çalışıyoruz. 2023’ten bu yana Turquality üyesiyiz. IAAPA’da en çok ödül alan firmalardan bir tanesi de biziz. Bugüne kadar tam 4 ödül aldık” diye konuştu.