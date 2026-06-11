DOF Robotics, Asya Pasifik'teki büyüme atağını IAAPA Expo Asia’da güçlendirdi

Robotik sistemler, sürükleyici eğlence teknolojileri, hareketli simülatörler, oyun ve içerik geliştirme ile yapay zeka destekli deneyim çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden DOF Robotics, Hong Kong’da düzenlenen IAAPA Expo Asia 2026’da sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle bir araya geldi. Hall 5B-E’de yer alan 718 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayan şirket, fuarın ilk günlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. DOF Robotics’in Flying Theater, Hurricane 360, AIQ Photo Booth ve yeni nesil sürükleyici eğlence çözümleri ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, stantta gün boyunca uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu. Şirket, fuar boyunca mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra yeni iş birlikleri ve proje fırsatları için de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

“Asya Pasifik bölgesindeki büyümemizi hayata geçireceğimiz projelerle sürdüreceğiz”

Asya Pasifik bölgesinin küresel eğlence ve tema parkı yatırımlarında en hızlı büyüyen pazar konumunda bulunduğunu belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Bugün deneyim ekonomisinin büyümesine paralel olarak Asya Pasifik bölgesinde çok önemli eğlence ve tema parkı yatırımları hayata geçiriliyor. Özellikle Çin, Vietnam ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkede yeni tema parkları, aile eğlence merkezleri ve sürükleyici deneyim alanları geliştiriliyor. Bölge ziyaretçi sayılarının yanı sıra yeni proje geliştirme kapasitesi ve yatırım hacmiyle de sektörün büyüme merkezi haline gelmiş durumda. Son yıllarda ziyaretçilerin geleneksel eğlence parklarıyla beraber teknolojiyle zenginleştirilmiş deneyimlere yöneldiğini görüyoruz. Flying Theater sistemleri, sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka destekli deneyim alanları ve dijital tema parkı konseptleri yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. DOF Robotics olarak biz de bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Asya Pasifik bölgesinde uzun yıllara dayanan iş bağlantılarımız ve devam eden projelerimiz bulunuyor. IAAPA Expo Asia kapsamında da özellikle Flying Theater ve teknolojik dijital tema parkı projelerine yönelik çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Hong Kong’da yaptığımız temasların yeni iş birliklerine ve uzun vadeli projelere dönüşeceğine inanıyoruz. Asya Pasifik, önümüzdeki dönemde de büyüme stratejimizin en önemli odak noktalarından biri olmaya devam edecek” dedi.