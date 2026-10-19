DOF Robotics üçüncü kez inovasyon şampiyonları arasında

Robotik sistemler, sürükleyici eğlence teknolojileri, hareketli simülatörler, oyun ve içerik geliştirme alanlarında faaliyet gösteren DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen TİM İnovaLİG 2026 kapsamında, İnovasyon Stratejisi kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve TİM’in ev sahipliğinde 15-17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde “Humanity 6.0 – İnsanlığın Yeni Evresi” temasıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week 2026 kapsamında, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni 16 Ekim’de gerçekleştirildi. DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, ödülü Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin elinden aldı.

Dünyanın 6 kıtasında 80’den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, ABD ve Çin başta olmak üzere Universal Studios, Marvel ve Warner Bros. gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parkları için ürünler geliştiriyor; Angry Birds, Monster Jam, Transformers ve Smurfs gibi dünya markalarıyla iş birliği yapıyor.

Bu ödülle birlikte DOF Robotics, Türkiye’nin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG’de üç yıl üst üste dereceye girmiş oldu. Şirket, 2024’te İnovasyon Stratejisi kategorisinde ikincilik elde etmiş, 2025’te ise İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde ilk üçe girmişti. İnovaLİG, tek tek projeleri değil, şirketlerin inovasyonu nasıl yönettiğini ölçüyor; bu nedenle üç yıl üst üste dereceye girmek, inovasyonun şirketin işleyişine kalıcı olarak yerleştiğini gösteriyor.

Stratejinin bir yılı: üründen platforma

DOF Robotics’in bu yılki ödülü, şirketin 2026’da attığı stratejik adımların ardından geldi. Şirket yeni nesil uçuş deneyimi SphereFly’ın küresel lansmanını gerçekleştirirken, Smurfs ve Transformers gibi dünya markalarıyla fikri mülkiyet iş birliklerini genişletti. Hizmet robotiği ve insansı robot üretimine odaklanan, Türkiye’nin bu alandaki ilk entegre fabrikası olacak DOF TECH yatırımını duyurdu. Deneyim merkezleri markası Neo Planet ve Kapadokya’da hayata geçirilecek NEO Cappadocia projesiyle de teknoloji üreticiliğinin yanına deneyim işletmeciliğini ekledi.

“Türk mühendisliğini dünyada tercih edilen ürünlere dönüştürüyoruz”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Türk mühendisliğini dünyada tercih edilen ürünlere dönüştürüyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojilerin 80’den fazla ülkede karşılık bulması, Ar-Ge’ye ve insan kaynağına yaptığımız yatırımın somut sonucu. İnovaLİG’de üç yıl üst üste ödül almak da bu başarının arkasındaki stratejinin ve ekip kültürünün sürekliliğini gösteriyor. Bizim için inovasyon, bir fikri tasarımdan üretime, yazılımdan içeriğe ve nihayet insanların yaşadığı bir deneyime taşıyabilmek demek. Bu yıl dünyaya tanıttığımız SphereFly, bu yaklaşımımızın yeni bir örneği. Geliştirdiğimiz her üründe hedefimiz, Türkiye’den çıkan bir teknolojiyi küresel pazarda güçlü bir tercihe dönüştürmek.”

“Şimdi bu birikimi NEO Planet ve NEO Cappadocia ile kendi deneyim merkezlerimize, DOF TECH yatırımıyla da hizmet robotiği ve insansı robot geliştirme hedefimize taşıyoruz. Teknolojisini, içeriğini ve markasını birlikte geliştiren bir şirket olarak ürettiğimiz katma değeri büyütmek istiyoruz. İnovasyon Stratejisi ödülünü bu uzun vadeli yolculuğun anlamlı bir karşılığı olarak görüyoruz. Bu başarıda, bir fikri çizimden çalışan bir sisteme dönüştüren, dünyanın dört bir yanında kurulumunu yapan ve her projede çıtayı yükselten tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği var” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı: İnovaLİG

TİM tarafından 2014’ten bu yana yürütülen İnovaLİG, firmalarda inovasyon bilincini geliştirmeyi, inovasyon kültürünü kurumsal yapılara yerleştirmeyi ve inovasyona dayalı ihracat artışını desteklemeyi amaçlıyor. 17 ülkede uygulanan ve dünyada 7 bin 500’den fazla firmanın katıldığı IMP³rove metodolojisine dayanan program ile firmalar, hem Türkiye hem de Avrupa standartlarında inovasyon karnesine sahip oluyor. İnovaLİG kapsamında bugüne kadar THY, Turkcell, ASELSAN, Arçelik, TUSAŞ ve Ford Otosan gibi şirketler ödül aldı.