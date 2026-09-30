Dof Robotics’e Deloitte’ten çifte ödül

Robotik sistemler, sürükleyici eğitim ve eğlence teknolojileri, hareketli simülatörler, oyun ve içerik geliştirme ile görüntü yorumlama yazılımları alanlarında faaliyet gösteren DOF Robotics, teknoloji ve ihracat odaklı büyümesini yeni ödüllerle taçlandırdı.

Deloitte tarafından 21 yıldır Türkiye’nin hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirlemek amacıyla düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye’de Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödülü ve Citibank Globality Award olmak üzere iki ödül birden kazanan DOF Robotics, böylece üst üste dördüncü kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı. Şirket, Deloitte Fast 50’deki istikrarlı performansının yanı sıra Citibank Globality Award ile uluslararası pazarlardaki büyüme başarısını da bir ödülle daha taçlandırdı.

“Dört yıl üst üste bu listede yer almak büyümemizin sürdürülebilirliğini gösteriyor”

Elde ettikleri başarının tesadüf olmadığının altını çizen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, şöyle konuştu:

“Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye’de dördüncü kez üst üste yer almak bizim için son derece değerli. Bu başarıyı dört yıl boyunca sürdürebilmek, büyümemizin dönemsel olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Teknoloji geliştirme, inovasyon ve ihracat odağında oluşturduğumuz yapının sürdürülebilir sonuçlar üretmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu yıl Citibank Globality Award’a da layık görülmemiz, küresel büyüme vizyonumuz açısından ayrıca anlamlı.

Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojileri bugün dünyanın 80’den fazla ülkesine ulaştırıyoruz. Ancak bizim için asıl hedef DOF Robotics’i büyütürken, Türkiye’den çıkan teknolojilerin dünya çapında daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlamak. Ülkemizin teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden güçlü merkezlerden biri haline gelmesini önemsiyoruz. Türkiye’nin teknolojiyi takip eden değil, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle küresel ölçekte yön veren ülkeler arasında yer alabileceğine inanıyoruz. Biz de Ar-Ge’ye, nitelikli insan kaynağına ve yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak bu dönüşümün bir parçası olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde küresel pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirirken, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gücünü ve potansiyelini dünyaya taşımayı hedefliyoruz.”