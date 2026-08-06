DOF Robotik, Türkiye’nin teknoloji liderleri sıralamasında ilk 10 arasında

Dünyanın 80’den fazla ülkesine robotik simülatör ihracatı yapan ve Marvel, Universal Studios gibi global markalarla çalışan DOF Robotik, Türkiye bilişim sektörünün en kapsamlı ve prestijli araştırmalarından biri olan Bilişim 500 Araştırması’ndaki güçlü konumunu bu yıl da korudu.

Araştırma sonuçlarına göre; DOF Robotik, ‘Türkiye Merkezli Üretici-Donanım-Çeşitli Donanım’ kategorisinde 7’inci, ‘Donanım İhracatı’ kategorisinde ise 8’inci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

DOF Robotik, İstanbul sıralamasında geçen yıla göre iki basamak yükselerek 113'üncü olurken, satış gelirlerine göre hazırlanan ‘Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi’ listesinde ise 152'inci sırada yerini aldı.

“Aldığımız her ödül motivasyonumuzu artırıyor”

DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bilişim 500 gibi sektörün referans kabul edilen bir araştırmasında her yıl daha güçlü bir konuma ulaşmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Özellikle donanım üretimi ve ihracatı kategorilerinde elde ettiğimiz başarıyı, Türkiye’de geliştirdiğimiz yüksek katma değerli teknolojilerin dünya pazarlarında gördüğü karşılığın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Bu başarı aynı zamanda özveriyle çalışan uzman ekibimizin emeğinin ve inovasyon odaklı vizyonumuzun bir sonucu. Aldığımız bu sonuçlar bizlere doğru yolda ilerlediğimizi gösterirken, daha büyük hedeflere ulaşma konusunda motivasyonumuzu artırıyor. Bugün 80’den fazla ülkeye ihracat yapan bir teknoloji şirketi olarak önümüzdeki dönemde de inovasyon odaklı yatırımlarımızı sürdürerek küresel ölçekteki büyümemizi hızlandırmayı ve ülkemizin teknoloji ihracatına daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle Türkiye’nin teknoloji üretim gücünü dünya çapında başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz.”

Ödüllerle güçlü konumunu tescilledi

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, devlet destekli markalaşma programı Turquality markası olan DOF Robotics, Bilişim 500’ün yanı sıra yurt içi ve yurt dışında kazandığı çok sayıda prestijli ödülle de sektördeki güçlü konumunu tescilledi. Şirketin yurt dışı ve yurt içinde kazandığı belli başlı ödüller şöyle:

- Her yıl ABD’de Orlando şehrinde düzenlenen eğlence fuarlarından olan IAAPA Expo’da 2016, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında IAAPA Brass Ring Award ile Golden Pony ve Shining Stars ödülleri

- Las Vegas’ta düzenlenen eğlence fuarı CES’te Artırılmış Sanal Gerçeklik kategorisinde İnovasyon Ödülü

- 2024 yılında IAAPA Asya ve 2023 Thailand Fuarı’nda IAAPA Brass Ring Best Exhibit kategorisinde birincilik ödülü

- 2024 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından “Inovalig/İnovasyon Stratejisi” ödülü

- Deloitte tarafından düzenlenen Avrupa, Orta Doğru ve Afrika’daki en hızlı büyüyen teknoloji

şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500 2024 listesine girdi.

- 2025 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü'nün düzenlediği Kristal Marmara Ödülleri'nde "Yılın En İyi Teknoloji Şirketi" ödülü

- 2025 yılında TÜBİTAK BiGG 2025 programı kapsamında “Spor ve Teknoloji” ödülü

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden “Türkiye’de En Hızlı Büyüyen 100 Şirket” ödülü