Doğal Dükkân, ‘ iyi tarım ‘ ile açıldı

Firma sahip olduğu tarım alanlarında yetiştirdiği yaban mersini, kiraz, taflan ve çilek gibi ürünleri reçel, pekmez, meyve ezmesi ve turşu gibi katma değerli mamullere dönüştürerek e-ticaret üzerinden Türkiye genelinde ve uluslararası pazarlarda satışa sunuyor. Firma, Tirebolu ve İstanbul’da faaliyet gösteren restoranlarında da doğal ürünlerden hazırlanan menülerle hizmet verirken, restoranlardaki satış reyonları aracılığıyla da perakende ürün satışı gerçekleştiriyor.

35 dönümlük üretim arazisine ek olarak bölge köylülerinden kapıda ödeme sistemiyle ürün tedarik ettiklerini ifade eden Şevket Alaeddinoğlu, bu yöntem sayesinde hem üreticiyi desteklediklerini hem de yerel ekonominin güçlenmesine katkı sunduklarını söyledi. Alaattinoğlu, “Varlığımız, üreticinin bahçesindeki ürünün ekonomik bir değere sahip olduğunu görmesini sağlıyor. Bu yönüyle toplumsal bir ekonomik kalkınma projesi yürütüyoruz” dedi.

Türkiye’nin en sağlıklı ve en lezzetli ürün veren toprağına sahip olduklarını anlatan Şevket Alaeddinoğlu, bu özelliği sayesinde Giresun’un Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sağlıklı yaşayan insanların şehri olduğunu öne sürdü. Alaeddinoğlu, ayrıca Tirebolu’da bölgenin en büyük kiraz bahçesi yaptıklarını söyledi. Karadeniz bölgesinde doğal ortamda veya kendi halinde yetişen birçok meyve-sebzeyi köy organizasyonları ile toplayıp ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Alaeddinoğlu, şöyle konuştu;

“ İyi tarım uygulamaları ile toprağımızı ekiyor karayemiş, yaban mersini, kızılcık, kiraz, hurma, armut, elma, kivi fındık, Trabzon hurması, taflan, çilek ve çay gibi ürünleri üretiyoruz bunları reçel pekmez, meyve ezmesi, turşu, şekline dönüştürüyoruz. Yani bölgede yetişen ürünleri geleneksel yöntemle işleyerek Doğal Dükkân markasıyla pazara sunuyoruz. Aynı zamanda e-ticaret sitemiz üzerinden de satış yapıyoruz. Bulunduğumuz bölgede organik olarak yetişen tarımsal ürünleri mamul hale çevirip organik, sağlıklı lezzetli ürünler arayan alıcılarla buluşturarak yaşadığımız bölgede ekonomik kalkınma yapmaya çalışıyoruz.”

Yaklaşık 10 bin m2 kapalı alana sahip tesislerinde 110 çalışanları ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlatan Alaeddinoğlu, “ Doğal Dükkân olarak 150 çeşit ürünümüz var. Biz burada katma değerli ürünler yapıyoruz. Doğal Üretim zincirinden elde edilen ürünleri sağlıklı beslenmek isteyen Doğal ürün arayan tüketicilerle buluşturan bir köprü görevi yapıyoruz. Büyük bir titizlikle hazırladığımız ürünlerimizi İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde bayilerimiz ve doğal ürün satışı yapan restoranlar vasıtasıyla tüketici ile buluşturuyoruz. Ürünlerimiz dolaylı olarak Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan’a gidiyor. Ayrıca Avrupa’da Türk marketlerde de yer alıyor.”

Fındık ’ta acil önlem alınması şart

Konuşmasında bölgenin önemli geçim kaynaklarından fındığa da değinen Şevket Alaeddinoğlu, Giresun’un Türkiye’de en kaliteli fındığı yetiştiren bölge olduğunu ancak bilinçli tarım yapılamadığından istenilen verimin alınamadığını öne sürdü. Fındık çiftçisinin nasıl tarım yapacağını bilmediğini bu nedenle de kalite ve verimde sıkıntılar yaşandığını öne süren Alaeddinoğlu, “ Ne yazık ki, insanlarımız ülkemiz için çok önemli bir ürün olan fındığı bilinçli olarak yapmıyor. Öyle ki dönümde 300 kilo verim verebilecek bir bahçeden 90 kilo ürün alınıyor. 10 dönüm bahçeden 100 kilo fındık alamayan var. Dünya’da en fazla fındık üreten ülkeyiz ama üzülerek ifade ediyorum ki bilinçsiz tarım nedeniyle üretim yüzde 85’lerden yüzde 60’lara düştü. Devlet bu kaybın önüne geçmek için fındıkta acil eylem planı uygulamalı ve bilinçli fındık çiftçisi oluşturulmalı” diye konuştu.

Geçmişte Fiskobirlik’in fındık çiftçisinin sürekli yanında olan bir kurum olduğunu ancak günümüzde bunu söylemenin çok zor olduğunu vurgulayan Alaeddinoğlu, “Fındık tarımında sürdürülebilir politika uygulamalı. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği var. Bu birlik fındıkla ilgili çiftçiyi destekleyecek hiçbir çalışma yapmıyor. Ana işi fındıkla ilgilenmek olan birliğin bugün tek yaptığı iş marketçilik. Tüm işi fındık olan bu kooperatifin yönetimi fındıkla yatıp fındıkla kalkmalı, üretici ile iç içe olmalı. Ve sadece fındık tarımı ile ilgilenerek kuruluş amacı doğrultusunda çalışmalı” diye konuştu.

Giresun fındığı için özel fiyat verilmeli

Türkiye’nin en kaliteli fındığını yetiştiren Giresun’a özel fiyat açıklanması gerektiğini de ifade eden Şevket Alaeddinoğlu, şöyle devam etti:

“ Toprak yapımızdaki bakır ve ağır metal oranı çok az. Bu da verimliliği ve lezzeti çok etkiliyor. Bu bölgede çok kaliteli sebze, meyve, fındık ve çay oluyor. Yani bölgenin çok kıymetli bir toprak yapısı var. O nedenle ilk etapta coğrafi işaretli ve bir marka olan Giresun Fındığına et atılmalı. Giresun ürünü için özel ve yüksek fiyat açıklanmalı. Ayrıca ülke fındığımızın hak ettiği yere gelmesi için bu ürünün toplama ve çiftçilik koşullarını planlamalı. Köylerdeki yaşamı canlandırmak insanları yeniden köye döndürmek için planlamalar yapılmalı politikalar üretilmeli. Devlet en azından çiftçi olan vatandaşının sigortasını ödemeli.”