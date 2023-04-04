Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıt hisselerini 160 milyon dolara sattı

Türkiye’de 70 yıldır faaliyet gösteren, 77 ilde toplam 570’ten fazla satış noktası bulunan Aytemiz Akaryakıt, 320 milyon dolar bedel ile Rus merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Tatneft tarafından satın alınması için prensip anlaşmasına varıldı.

Doğan Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Aytemiz’de sahip olunan yüzde 50 oranındaki hissenin devri için Doğan Holding 160 milyon dolar alacak. Aytemiz Akaryakıt'ın yüzde 50’sini 30 Ocak 2015 tarihinde 152 milyon TL bedel ile satın almıştı. (30 Ocak 2015’te dolar kuru 2.4 lira yapıyor bu da yaklaşık 63.3 milyon dolara denk geliyor.)

Tatneft, 1950 yılında Tataristan'da kurulan Rusya’nın altıncı en büyük petrol şirketi ve yüzde 34’ü Tataristan Cumhuriyeti’nin sahip olduğu Svyazinvestneftekhim şirketine ait. 77 sahada petrol çıkartan Taftnet 700 milyon ton ham petrol üretim kapasitesine sahip

Doğan Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Aytemiz Akaryakıt'ın 800.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki, toplam 400.000.000 Türk Lirası itibari değerde 400.000.000 adet payın tamamının; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin'e ("Alıcı") yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda (uyarlamaya tabi) 160.000.000 USD bedel ("Satış Bedeli") ve ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına ("İşlem"),

İşlem'in Tarafları arasında, 04.04.2023 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmesi" doğrultusunda, Aytemiz Akaryakıt sermayesinin toplamda %100'ünü temsil eden payların; yapılan pazarlıklar neticesinde, PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin'e, toplamda (bazı kapanış uyarlamalarına tabi olarak) 320.000.000 USD bedel ("Satış Bedeli") (Şirketimize düşen yine bazı kapanış uyarlamalarına tabi olarak 160.000.000 USD) ve 04.04.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verilmiş bulunmaktadır.”