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Doğan Holding, Boyabat hidroelektrik santralindeki payını 1 liraya devretti!

Doğan Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 1 TL bedelle devredilen yüzde 33'lük hisseyle birlikte şirketin 33 milyon dolarlık finansal yükümlülüğünden kurtulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Doğan Holding, Boyabat hidroelektrik santralindeki payını 1 liraya devretti!
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Doğan Holding, mali yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla Boyabat hidroelektrik santralindeki %33 hissesini diğer ortaklarla birlikte Bilgin Güç Santralleri’ne devretti.

KAP'a açıklama yapıldı

Doğan Holding'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 1 lira karşılığında yapılan satış işlemi ile birlikte Boyabat'ın bankalar nezdindeki 33 milyon dolar yükümlülüğü Doğan Holding üzerinden kalktı.

Açıklamaya göre Boyabat'ta %34 paya sahip Doğuş Holding ve %33 paya sahip Unit Investment da paylarını 1'er lira karşılığında Bilgin Güç Santralleri'ne devretti.

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