Doğan Holding, Boyabat hidroelektrik santralindeki payını 1 liraya devretti!
Doğan Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 1 TL bedelle devredilen yüzde 33'lük hisseyle birlikte şirketin 33 milyon dolarlık finansal yükümlülüğünden kurtulduğunu bildirdi.
Doğan Holding, mali yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla Boyabat hidroelektrik santralindeki %33 hissesini diğer ortaklarla birlikte Bilgin Güç Santralleri’ne devretti.
KAP'a açıklama yapıldı
Doğan Holding'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 1 lira karşılığında yapılan satış işlemi ile birlikte Boyabat'ın bankalar nezdindeki 33 milyon dolar yükümlülüğü Doğan Holding üzerinden kalktı.
Açıklamaya göre Boyabat'ta %34 paya sahip Doğuş Holding ve %33 paya sahip Unit Investment da paylarını 1'er lira karşılığında Bilgin Güç Santralleri'ne devretti.