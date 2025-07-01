Doğan Holding, Boyabat hidroelektrik santralindeki payını 1 liraya devretti!

Doğan Holding, mali yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla Boyabat hidroelektrik santralindeki %33 hissesini diğer ortaklarla birlikte Bilgin Güç Santralleri’ne devretti.

KAP'a açıklama yapıldı

Doğan Holding'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 1 lira karşılığında yapılan satış işlemi ile birlikte Boyabat'ın bankalar nezdindeki 33 milyon dolar yükümlülüğü Doğan Holding üzerinden kalktı.

Açıklamaya göre Boyabat'ta %34 paya sahip Doğuş Holding ve %33 paya sahip Unit Investment da paylarını 1'er lira karşılığında Bilgin Güç Santralleri'ne devretti.