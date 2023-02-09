Doğan Holding, deprem fonu kuruyor

Doğan Holding, depremden etkilenenlere yönelik uzun vadede ortaya çıkacak ihtiyaçlar için tüm şirketleriyle fon oluşturacağını duyurdu.

Doğan Holding, deprem bölgesine yönelik yürüttükleri çalışmaları ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Doğan Holding’in Doğan Ailesi kuruluşları ve Aydın Doğan Vakfı olarak afetin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde arama kurtarma, iletişim, akaryakıt temini, barınma, gıda ve acil ihtiyaç malzemeleri tedariki konusunda desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada Doğan Holding ve bağlı şirketlerinin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Gümüştaş Maden’in deneyimli ekibiyle arama kurtarma çalışmalara destek veriyoruz. Doğan Holding olarak İskenderun’a vinç ve beraberinde giysi, battaniye, çocuk bezi, su gibi malzemeleri yolladık.

KAREL Elektronik, iletişim altyapısı için 740 kişi, 200 araç, 1500 jeneratörle deprem bölgesinde görev yapıyor.

Aytemiz, yakıt ihtiyacını karşılamak için Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’dan 7 tanker yakıt yükleyip gönderdi, istasyonlara ikmalleri yapılacak.

Doğan Holding olarak Hatay’da konteyner evler kurmak üzere çalışmaya başladık. Hepsi Emlak, Dostluk Çatısı uygulamasıyla depremzedeler ile onlara evini açmak isteyenleri buluşturuyor.

Tedarikçimiz Sodexo ile günde 1.000 kişilik yemek çıkarmak üzere anlaştık. Ditaş, Niğde fabrikasındaki büyük fırınını deprem bölgesine ekmek üretimi için kapattı.

Hepsiburada’nın acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan TIR’ı deprem bölgesine ulaştı. Temel ihtiyaç malzemelerini de hiçbir ticari kazanç olmaksızın depremzedelere ulaştırıyor.

Aydın Doğan Vakfı ise bölgedeki kız öğrenci yurtları, bursiyerleri ve aileleri ile temasta olup acil ihtiyaçları için destek vermekte. Ayrıca tüm bölge için psikolojik rehabilitasyon ve barınma konularında çalışmalarını da başlattı.”

Açıklamada, uzun vadede ortaya çıkacak ihtiyaçlar için tüm şirketleriyle fon oluşturacağı belirtildi.