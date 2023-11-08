Doğan Holding, gelirini 9 ayda yüzde 209 artırdı

Doğan Holding, 2023 yılı ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen konsolide finansal tablolara göre, Doğan Holding’in 2023 yılı ilk dokuz ayında konsolide gelirleri 29,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2023 yılı ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 122 artarak 6,4 milyar TL olurken Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 104 artarak 4,5 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2023 yılı ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde portföyündeki markalara olan talebin yüksek devam ettiği Doğan Trend Otomotiv, Galatawind ve Hepiyi Sigorta’nın performansları öne çıktı. Doğan Holding’in net dönem kârı, yüksek operasyonel performansın yanı sıra finansal gelirler ve Aytemiz paylarının satışından elde edilen karla birlikte yüzde 84 artışla 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinde yüzde 435 gelir artışı elde ettik”

İlk dokuz aya ilişkin rakamları değerlendiren Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârının (FAVÖK)’deki yüzde 104 artışla 4,5 milyar TL olmasında odaklandıkları alanlarda şirketlerin güçlü operasyonel performanslarının etkili olduğunu belirtti. Göğüş, devamında şunları kaydetti: “Doğan Holding olarak stratejik segmentlerimize odaklı bir şekilde portföyümüzü yönetirken güçlü finansal sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz. Özellikle yeni kurduğumuz ve yakın zamanda Doğan Holding bünyesine kattığımız şirketlerimizin performansı, uyguladığımız stratejinin başarısını kanıtlıyor. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinde MG markamızın artan pazar payıyla birlikte yıllık bazda yüzde 435 gelir artışı elde ettik. Sanayi ve ticaret segmentindeki gelirlerimiz ise geçtiğimiz yıl şirketlerimiz arasına kattığımız Karel Elektronik’in etkisi ile yüzde 96 arttı. Karel Elektronik’in devam eden kapasite ve modernizasyon yatırımları ile Karel’in iştiraki olan ve global bir elektronik şirketi olan Daiichi’nin etkileyici performansı ile önümüzdeki dönemler gelecek yıllara ilişkin beklentilerimizi güçlendirdi. Geçtiğimiz sene faaliyete başlayan ve kısa sürede sektöründe fark yaratan Hepiyi Sigorta, geçtiğimiz yıldan beri bölgesel faaliyetlerini arttırarak devam eden Doğan Yatırım Bankası ve Doğan Factoring’in de güçlü katkıları ile finansman ve yatırım segmentinin gelirleri geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına kıyasla yüzde 1.114 arttı. Doğan Holding için stratejik öneme sahip olan Galata Wind, bu yılın ilk dokuz ayında yatırımlarına devam ederken başarılı sonuçlar elde etti. Bu sayede elektrik üretimi segmentinde gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 24 artış kaydetti.”

Artan üretim ve finansman maliyetleri ve farklı makro belirsizliklere rağmen dengeli ve çeşitlendirilmiş iş portföyünün katkısıyla karlılığın olumlu seyrettiğini belirten Göğüş, Holding’in net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak, 4,1 milyar TL’den 7,6 milyar TL’ye çıktığını vurguladı.