Doğan Holding ilk yarıyı 3.3 milyar lira net karla kapattı

Doğan Holding, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. İkinci çeyrekte 26.2 milyar TL gelir elde eden Doğan Holding’in FAVÖK’ü yıllık bazda reel yüzde 18 artışla 7 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 20 seviyesinden yüzde 27’ye yükseldi.

Net Aktif Değerini Haziran 2026 sonu itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 14 artışla 3.2 milyar dolara çıkaran holding, solo net nakit pozisyonunu 649 milyon dolar seviyesinde tutarken, dönemi 3.3 milyar TL net kârla tamamladı.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, büyümenin kompozisyonunun en az büyümenin kendisi kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Göğüş, “Gümüştaş Madencilik ilk yarı gelir ve FAVÖK’ünü ciddi şekilde artırarak yıl başında belirlediğimiz beklentinin belirgin şekilde üzerine çıktı ve güçlü yatırım odağını sürdürdü. Gümüştaş Madencilik’te cevher ve tesis yatırımlarımız da devam ediyor. Hepiyi Sigorta ise yönetilen varlıklarını 902 milyon ABD dolarına yükseltti ve net kârını iki katından fazla artırdı. Yarattığımız değerin giderek daha büyük bölümünün stratejik odak alanlarımızdan gelmesi, portföyümüzün amaçladığımız yönde geliştiğini gösteriyor” dedi.

Son beş yılda gerçekleştirilen şirket alım ve çıkışlarının da bu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu belirten Göğüş, düşük tek haneli bileşik yatırım getirisi sağlayan iştiraklerden çıkılırken, çift haneli getiri yaratan şirketlerin holding portföyüne dahil edildiğine dikkat çekti. Açıklamaya göre Doğan Holding’in portföy dönüşümü, net aktif değer kompozisyonuna da yansıdı. Stratejik odak alanlarının toplam net aktif değer içindeki payı geçen yılki yüzde 44 seviyesinden yüzde 57’ye yükseldi.

Halka açık kısımda yabancı payı yüzde 28’e çıktı

Göğüş, “Bu çeyrek, portföyümüzün tam olarak amaçladığımız şekilde evrildiğini bir kez daha teyit etti. Gelir ve FAVÖK bileşimimiz daha sağlıklı, dengeli ve konjonktürel dalgalanmalara karşı daha dirençli hale geliyor. Büyüme, hedeflediğimiz gibi stratejik odak alanlarımızdan geliyor; 2030 için belirlediğimiz 4.5 milyar dolarlık net aktif değer hedefimiz de bu zemin üzerinde yükseliyor” diye konuştu.

Açıklamada Doğan Holding’in operasyonel performansı ve portföy dönüşümü, hisse performansına ve yabancı yatırımcı ilgisine de yansıdığı belirtilirken Doğan Holding hisselerinin yılın ilk yarısında yüzde 21 toplam getiri sağlayarak yüzde 9 getiri sağlayan Holding Endeksi’nin 11 puan üzerinde performans gösterdiği kaydedildi. Holding’in halka açık kısmındaki yabancı yatırımcı payı da Haziran 2026 sonu itibarıyla yıllık bazda 8 puan artarak yüzde 20’den yüzde 28’e yükseldi.