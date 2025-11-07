Doğan Holding’in 3.çeyrekte konsolide gelirleri 21,8 milyar TL oldu

Doğan Holding, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla holdingin gelirleri 21,8 milyar TL’ye ulaştı.

Holdingin Net Aktif Değeri, bu dönemde yüzde 2 artarak 2,7 milyar ABD dolarına ulaştı. FAVÖK 2,8 milyar TL ve Net Kâr 127 milyon TL olarak gerçekleşti. Holdingin Net Aktif Değerinin artışında, borsada işlem gören varlıkların değerindeki 7 milyon ABD dolarlık iyileşme ve Hepiyi Sigorta’nın güçlü bilanço büyümesi ile Gümüştaş’ın artan FAVÖK performansı sayesinde borsada işlem görmeyen varlıklarda görülen 126 milyon ABD dolarlık değer artışı etkili oldu.

"Stratejik sektörlerimizdeki yatırımlarımız üçüncü çeyrekteki kârlılığımıza yansıdı"

Holdingin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “2025’in üçüncü çeyreğinde, zorlu makroekonomik koşullar ve regülasyonlara rağmen zengin portföy yapımız sayesinde stratejik odak alanlarımızda güçlü operasyonel performans sergiledik. Bu dönemde 21,8 milyar TL gelir, 2,8 milyar TL FAVÖK ve %13 FAVÖK marjı elde ederek, 127 milyon TL düzeyinde net kar açıkladık. Zorlu rekabet koşullarından etkilenen Doğan Trend Otomotiv dahil edilmediğinde ise yılın ilk dokuz ayında gelir artışımız %9, FAVÖK artışımız ise %52 seviyesinde gerçekleşmiş olup, yıl sonu beklentilerimizle uyumlu bir performans kaydetmiş olduk. Stratejik odak alanlarımızdaki güçlü performanslar sayesinde büyüme ve kârlılık ivmemizi güçlü bir şekilde devam ettirdik. Bu başarıda portföy büyüklüğünü yıllık bazda %60 artıran Hepiyi Sigorta, yıllık elektrik üretimini %44 artıran Galata Wind ve cevher üretiminde %26 artış gerçekleştiren Gümüştaş Madencilik’in önemli bir payı oldu” dedi.

“Odaklı büyümeye ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz”

Doğan Holding’in stratejik odak alanlarında büyüme ve yatırım faaliyetlerinin arttığını belirterek Grup şirketlerindeki gelişmeleri paylaşan Göğüş, şunları ekledi:

“Galata Wind, bu dönemde üretim kapasitesini yıllık bazda %44 arttırdı. Şirketin FAVÖK marjı 2025 yılı beklentilerimizle uyumlu olarak %70 seviyesinde güçlü seyrini sürdürdü. Almanya ve İtalya’daki yeni güneş ve enerji depolama yatırımları sayesinde Galata Wind ile Almanya’da 123 MW, İtalya’da ise 9 MW kapasite inşaata hazır seviyeye geldi. 2027’ye kadar 300 MW uluslararası kapasite hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz.

Gümüştaş, cevher üretimini yıllık bazda %26 artırdı. Yüksek verimlilik ve elverişli kurşun ile çinko fiyatları sayesinde güçlü kârlılık elde etti, güçlü bir ivme sergiledi. 90 milyon ABD dolarlık üç yıllık yatırım planı kapsamında cevher işleme tesisinde kapasite artırımına ve keşif faaliyetlerine devam ediyor. Bu süreç, segmentin uzun vadeli sürdürülebilir büyümesini destekleyen stratejik bir gelişim evresini temsil ediyor.

Dijital finansal hizmetler segmentimiz, üçüncü çeyrekte güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. Bu segmentin amiral gemisi Hepiyi Sigorta, brüt prim üretiminde %19, yönetilen portföy büyüklüğünde ise yıllık %60 artışla 698 milyon ABD dolarına ulaştı. Hepiyi, kasko pazar payını %4,2’ye yükselterek sektördeki sıralamasını da üç basamak yükselterek 8’nci sıraya taşıdı. Trafik sigortasında ise 6’ncı sıraya yerleşti. Tamamen dijital altyapısı ve veri odaklı iş modeli sayesinde Hepiyi, TMS 29 hariç net kârını ise %51 artırarak 1,2 milyar TL seviyesine çıkardı. Bu başarı, Holding’in dijital finansal ekosistemini ölçeklendirme yolunda önemli bir dönüm noktası olmaya devam ediyor.

Yeniden yapılanma sürecini devam ettiren Karel ise, 2026 yılı için hedeflediğimiz marj iyileştirmesinin temelini attı ve bu çeyrekte %10 FAVÖK marjı elde etti. Şirket, elektronik kart üretimi ve telekomünikasyon faaliyetlerinde operasyonel verimliliği artırmaya yönelik girişimlerini sürdürdü. Bu dönüşüm, maliyet optimizasyonunu destekleyecek ve katma değerli ürünlere odaklanan daha dengeli bir gelir yapısı oluşturacak. Karel’in iştiraki Daiichi ve Sesa Ambalaj ise çeyrek boyunca ihracat odaklı faaliyetleri sayesinde kârlılıklarını korudu. Bu dönemde Doğan Trend Otomotiv, yoğun rekabet koşulları altında hem binek araç hem motorsiklette “asgari stok” politikasıyla temkinli bir likidite stratejisi izlerken, Suzuki binek araç satışları etkili kampanyalar sayesinde %77 büyüdü.

Doğan Holding olarak geleceğe yön verirken, 2025’i ve kısmen 2026’yı odaklanma, sadeleşme ve konsolidasyon dönemi olarak tanımlıyoruz. Bu dönemi, temellerimizi güçlendirdiğimiz, odağımızı netleştirdiğimiz ve dönüşümle yarattığımız değeri tam anlamıyla sahiplendiğimiz bir süreç olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz disiplinli ve aktif satın alma faaliyetlerimiz sayesinde, iş yapımızı başarıyla dönüştürerek daha dengeli ve dayanıklı bir kâr yapısı oluşturduk. Bugün her bir ana iş kolumuzun konsolide FAVÖK’e anlamlı katkı sağlaması, stratejik aksiyonlarımızdaki uygulama disiplininin önemli bir göstergesi. Portföyümüzdeki bu değişim dönemini büyümemizi sindirmek, sinerjileri maksimize etmek, her bir satın alma ve girişimin tam potansiyeline ulaşmasını sağlamak için bir fırsat dönemi olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla, önümüzdeki dört yıllık planımızı 2030 yılına kadar 4 milyar ABD Doları Net Aktif Değere ulaşma gibi iddialı bir hedef üzerine inşa ettik."