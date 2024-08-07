Doğan Holding'ten madencilik sektöründe iki satın alma açıklaması

Doğan Şirketler Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklamalarda, Doku Madencilik'in yüzde 75'ini, Kurmel Holding (yüzde 50 pay) ve Ortadoğu Otomotiv'den (yüzde 25 pay) toplamda 13.5 milyon dolara satın almak için pay devir sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

İkinci bir açıklamada da, Gümüştaş Madencilik'in yüzde 50'sinin 82 milyon dolara Kurmel Holding ve yüzde 25'inin 41 milyon dolara Ortadoğu Otomotiv'den olmak üzere toplamda 123 milyon dolara devralınmasına ilişkin anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Açıklamalarda işlemlerin tamamlanmasının resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve sözleşmelerde belirlenen tüm kapanış işlem ve koşullarının yerine getirilmesi şartlarına bağlı olduğu belirtildi.