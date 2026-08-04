Doğan Yatırım Bankası 5 yaşında: Yatırım bankacılığında küresel standart, bölgesel güç

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Doğan Yatırım Bankası, geride bıraktığı beş yılda gerçekleştirdiği stratejik işlemler ve geliştirdiği uluslararası iş birlikleriyle bölgesel bir yatırım bankası olarak güçlü bir konum elde etmiştir;

- 2021: 2 Ağustos 2021'de faaliyete geçen banka, aynı yıl içinde EFSE DF ile dünyada ilk kez bir yatırım bankasının imzaladığı KOBİ finansmanı anlaşmasına imza atarak sektöre güçlü bir giriş yapmıştır.

- 2022: Kuruluşunun dördüncü ayında kendi fonlaması için başlattığı finansman bonosu ihraçlarının yanı sıra, yatırımcılar nezdinde tesis edilen güven ile özel sektör borçlanma araçları piyasasında müşterileri için de aracılık faaliyetlerine başlamıştır.

-2023: Aytemiz Akaryakıt Dağıtım’ın PJSC Tatneft’e satışında, satıcı taraf danışmanlığı verilmiştir. Türkiye’de 2023 yılında gerçekleşen en büyük doğrudan yabancı sermaye yatırımını temsil eden bu işlem International Finance Awards tarafından "Türkiye’nin En İyi Birleşme ve Satın Alma İşlemi" ödülüne, bankanın yatırım bankacılığı alanındaki performansı da Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards kapsamında "Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülüne layık görülmüştür. Yine aynı yıl, Vakıfbank’ın SACE garantörlüğünde ilk kez sağladığı finansmana aracılık edilmiştir.

-2024: Türkiye Varlık Fonu’nun gerçekleştirdiği ilk uluslararası İslami finansman işleminin finansal danışmanlığı ve koordinatörlüğü yürütülmüş; bu tarihi işlem küresel finans basınının lider yayınlarından Global Capital tarafından manşetlere taşınarak iki ayrı global kurumdan "Yılın Kamu Sektörü İslami Finansman İşlemi" ödüllerini almıştır. İşlem, Sharjah Islamic Bank’in globalde bir varlık fonuna sağladığı ilk murabaha finansmanı olma özelliğini de taşımaktadır.

Aynı yıl, Sharjah Islamic Bank ile Türk Eximbank’ın temin ettiği ilk orta vadeli murabaha finansmanının da koordinatörlüğü üstlenilmiştir.

Bölgesel İslami finansman işlemlerine aracılığın devamında, 2024 yılı içinde varlık kiralama şirketini kurarak, yurt içi sermaye piyasalarında da ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirmiştir.

Banka, bu işlemlerin yanı sıra, Proparco’nun 10 yıl aradan sonra Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörüne sağladığı ilk yeşil finansman olma özelliğini taşıyan Galata Wind’in yeşil yatırım kredisine aracılık etmiştir. International Finance Awards bünyesinde, söz konusu aracılık işlemi, "En İyi Yeşil Finansman İşlemi" ödülünü almıştır.

- 2025: Hızlı Servis Restoranları alanında dünyanın en büyük oyuncularından KFC’nin Türkiye’deki franchise haklarının devrinde münhasır danışman olarak görev alınmış; Afet Yeniden İmar Fonu’nun ilk uluslararası finansmanı ve Abu Dhabi Commercial Bank’in Türkiye’ye sağladığı ilk sosyal kredi kaynağı olma özelliğini taşıyan işlemin münhasır danışmanı olmuştur. EFSE’nin Türkiye’de faktoring sektörüne sağladığı ilk kredi olan Tam Finans işlemine aracılık etmiştir.

-2026: ETİ’nin ilk yurt dışı satın alma işleminde finansal danışmanlık üstlenilmiş ve Bankanın başarıları dünyanın finans alanında en prestijli organizasyonu Euromoney 2026 tarafından, “Finansman Çözümlerinde Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ” ödülü ile taçlandırılmıştır.

Küresel ortaklıklar ve kurumsal değerler

Doğan Yatırım Bankası; Asya Kalkınma Bankası, Bank of New York Mellon, DP World Trade Finance, EFSE DF, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve KEZAD gibi dev küresel kurumlarla stratejik iş birliklerine imza atmıştır.

UN Global Compact imzacısı olan Banka, sürdürülebilirlik ilkelerini iş modelinin merkezinde konumlandırırken; toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu doğrultusunda, "Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadın Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz Bildirgesi"ni de desteklemektedir.

Banka, insana ve güçlü kurum kültürüne verdiği değerin sonucu olarak, 2024 ve 2025 yıllarında üst üste ‘Great Place to Work (Harika Bir İş Yeri)’ unvanına layık görülmüştür.

Genel Müdür Hulusi Horozoğlu’nun değerlendirmesi

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, kuruluşun beşinci yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada:

"Bölgesel bir yatırım bankası olma vizyonuyla faaliyete başladığımız 2 Ağustos 2021 tarihinden bu yana, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama ve küresel finans piyasaları ile köprü olma misyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız beş yılda konvansiyonel ve İslami finansman alanında birçok uluslararası ilklere imza attık. Aracılık ettiğimiz stratejik satın alma ve birleşme işlemleriyle küresel arenada en saygın ödüllerin sahibi olduk. Bu başarı yolculuğunda bizlere güvenen tüm paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve harika bir iş yeri kültürü inşa ederek bu başarıları mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.