Doğan Yatırım Bankası, Tam Finans’ın EFSE anlaşmasına aracı oldu

Türkiye genelinde mikro ve küçük ölçekli işletmelere hızlı, erişilebilir ve teknoloji odaklı finansman çözümleri sunan Tam Finans’ın faktoring faaliyetlerini desteklemek amacıyla, European Fund for Southeast Europe (EFSE) tarafından sağlanan uluslararası finansman işlemi başarıyla tamamlandı.

Doğan Yatırım Bankası, EFSE’nin Türkiye’de ilk kez bir faktoring kuruluşuna fonlama sağladığı bu işlemde, finansal danışman rolüyle yer aldı.

Söz konusu finansman, Türkiye'deki mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının desteklenmesini amaçlıyor.

Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tam Finans olarak KOBİ’lere likidite çözümleri sunarak finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla EFSE’den finansman sağladığımız bu işlem, Tam Finans olarak KOBİ’lere olan desteğimizin göstergesi niteliğinde. KOBİ’lerin büyüme ve gelişme yolculuğuna katkı sağlayacak bu kaynak ile finansman ekosisteminin çeşitlendirilmesi yönündeki adımlarımıza devam ediyoruz. Bu yaklaşımımızla, finansal kapsayıcılığı güçlendirerek daha fazla KOBİ’nin sürdürülebilir finansmana erişimini mümkün kılmayı hedefliyoruz. Tam Finans olarak EFSE ile iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz. Süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

Finance in Motion Bölge Direktörü Burcu Karpuz, “Faktoring, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likiditesini ve operasyonel sürekliliğini koruma konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Bu finansman ile ticaretin sürekliliğini destekliyor ve reel ekonomiyi güçlendiriyoruz.” dedi.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu ise, “Tam Finans ile EFSE arasındaki bu önemli finansman işlemine aracılık etmekten gurur duyuyoruz. Uluslararası kaynakların yerel ekonomiye aktarılmasını, sürdürülebilir kalkınma için kritik bir adım olarak görüyoruz. Ekonomimizin temel taşlarından olan KOBİ’leri güçlendirmeyi hedefleyen bu kaynağı ülkemiz finans ekosistemi adına değerli buluyoruz. Uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla olan güçlü iş birliklerimiz ve etki odaklı finansman yaklaşımımız ile önümüzdeki dönemde de finansal kapsayıcılığın artırılmasını ve şirketlerin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.