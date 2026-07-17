Doğan Yatırım Bankası’na Euromoney’den prestijli ödül

Euromoney’nin 30 yılı aşkın süredir düzenlediği Awards for Excellence, finans sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ödül, yatırım bankalarının finansman çözümlerindeki yenilikçilik, müşteri odaklı yaklaşımlar, karmaşık işlem yetkinliği ve piyasa zorluklarına verdikleri etkili yanıtlar gibi kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Özellikle yapılandırılmış finansman, kaldıraçlı finansman, varlık destekli finansman ve özel finansman çözümleri gibi alanlarda öne çıkan performanslar dikkate alınıyor.

Doğan Yatırım Bankası, Türkiye’de finansman çözümleri alanında gerçekleştirdiği başarılı işlemler, müşteri memnuniyeti ve stratejik projelerle bu ödüle layık görüldü. Banka, zorlu piyasa koşullarına rağmen sunduğu özelleştirilmiş çözümlerle kurumsal müşterilerinin büyümesine önemli katkı sağladı.

Euromoney araştırmacıları, adayları finansal performans metrikleri, işlem hacimleri, yenilikçi ürün geliştirme ve müşteri geri bildirimleri üzerinden titiz bir süreçle değerlendiriyor. Bu ödül, Doğan Yatırım Bankası’nın sektördeki güçlü konumunu bir kez daha uluslararası arenada tescilledi.

Banka yetkilileri, ödülü “ekip çalışmasının ve müşteri odaklı stratejilerin bir sonucu” olarak değerlendirdi.