Doğan Yatırım Bankası’ndan 428 milyon TL net dönem kârı

Doğan Yatırım Bankası, stratejik hedefleri doğrultusunda başarıyla ilerleyerek 2023 yılında 428 milyon TL net dönem karı elde etti. 2023 yılı ortalama özkaynak karlılığı %84,1, ortalama aktif karlılığı ise %20,3 olarak gerçekleşti. 2022 yıl sonunda 246 milyon TL olan Banka özkaynakları ise 2023 yıl sonunda yaklaşık 3 katına çıkarak 712 milyon TL’ye ulaştı. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise %22,9 oranında gerçekleşti.

Bankanın aktif büyüklüğü 2022 yıl sonuna kıyasla 2,5 kat büyüyerek 3 milyar TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğünün %56’sını oluşturan nakdi kredi hacmi bir önceki yıl sonuna kıyasla %160 oranında artarak 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden ilerleyeceğiz

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu: “Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve heyecanla kutladığımız 2023 senesinde değer katmayı hedefleyen öncü bir yatırım bankası olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle çok başarılı sonuçlar elde ettik. 2021 yılının Ağustos ayında faaliyete geçen genç bir yatırım bankası olarak, kısa süre içerisinde ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimize sağladığımız katma değerden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Bankamız, 2023 yılında bilanço büyüklüğünde yakaladığı sürdürülebilir büyüme ve sağlam temellere oturttuğu yüksek karlılık seviyesiyle de oldukça güçlü bir finansal performans sergiledi. Yatırım Bankacılığı ve Yapılandırılmış Finansman alanlarında pek çok mihenk taşı işleme imza attık.

Başarılarla ve ödüllerle tamamladığımız 2023 yılında hedeflerimize ulaşırken, 2024 yılında hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden ilerleyeceğiz.”

Başarılı çalışmalarla ödüllerin sahibi oldu

Doğan Yatırım Bankası, 2023 yılında gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleriyle, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye’de finans sektörünün en başarılı ve saygın kuruluşlarının ödüllendirildiği, “Bonds, Loans and ESG Capital Markets CEE, CIS and Türkiye” tarafından verilen 2023 yılı ödüllerinde, “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülüne layık görüldü.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin, USD 336 milyon değerle PJSC Tatneft’e satışında, satıcı taraf münhasır danışmanı olarak görev alan Doğan Yatırım Bankası, 2023 yılında ülkemize en büyük yabancı sermaye girişine aracılık etti. Bu işlemle İngiltere’nin önde gelen finans ve iş dünyası yayınlarından International Finance dergisinin “International Finance Awards 2023” ödülleri kapsamında, “Best M&A Deal-Türkiye / Türkiye’nin En İyi Birleşme ve Satın Alma İşlemi” ödülünün sahibi oldu.