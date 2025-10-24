  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Doğan Yatırım Bankası’ndan Afet Yeniden İmar Fonu’na finansal danışmanlık desteği
Takip Et

Doğan Yatırım Bankası’ndan Afet Yeniden İmar Fonu’na finansal danışmanlık desteği

Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan Afet Yeniden İmar Fonu’nun ilk uluslararası finansman işleminde Doğan Yatırım Bankası finansal danışman olarak yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğan Yatırım Bankası’ndan Afet Yeniden İmar Fonu’na finansal danışmanlık desteği
Takip Et

Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan Afet Yeniden İmar Fonu, ilk uluslararası finansman işlemini başarıyla tamamladı. Fonun bu önemli adımında, Doğan Yatırım Bankası finansal danışman olarak yer aldı.

7441 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Afet Yeniden İmar Fonu, doğal afetlerden etkilenen bölgelerde imar, altyapı ve üstyapı projeleri için gerekli finansman kaynaklarını sağlamak, yönetmek ve aktarmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda Fon, 485 milyon Euro tutarındaki ilk uluslararası finansman anlaşmasını başarıyla sonuçlandırdı.

Söz konusu finansman, Abu Dhabi Commercial Bank liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından sağlandı. Doğan Yatırım Bankası ise bu süreçte finansal danışmanlık görevini üstlenerek, Türkiye’nin güçlü ve sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak önemli bir rol oynadı.

Afet Yeniden İmar Fonu’nun bu adımı, afet bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmalarına hız kazandırması bekleniyor.

Coca-Cola, bazı ürünleri için geri çağırma süreci başlattıCoca-Cola, bazı ürünleri için geri çağırma süreci başlattıDünya
85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldi85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldiŞirket Haberleri
Motorine dev zam kapıda: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildiSigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Çip krizi Volkswagen'i vurdu: İki modelin üretimine ara verildi
Çip krizi Volkswagen'i vurdu: İki modelin üretimine ara verildi
McDonald’s Türkiye, Gaziantep’te Hatıra Ormanı oluşturuyor
McDonald’s Türkiye, Gaziantep’te Hatıra Ormanı oluşturuyor
Yıldız Holding, “Fısıldayan Duvarlar”ın ressamı Doğançay’ı özel söyleşiyle andı
Yıldız Holding, “Fısıldayan Duvarlar”ın ressamı Doğançay’ı özel söyleşiyle andı
İsviçreli inşaat tedarikçisi Sika, 1500 çalışanını işten çıkaracak
İsviçreli inşaat tedarikçisi Sika, 1500 çalışanını işten çıkaracak
Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklandı
Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklandı
Lila Kağıt’tan mesleki eğitime anlamlı destek: Kimya laboratuvarı açıldı
Lila Kağıt’tan mesleki eğitime anlamlı destek: Kimya laboratuvarı açıldı