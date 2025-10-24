Doğan Yatırım Bankası’ndan Afet Yeniden İmar Fonu’na finansal danışmanlık desteği

Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan Afet Yeniden İmar Fonu, ilk uluslararası finansman işlemini başarıyla tamamladı. Fonun bu önemli adımında, Doğan Yatırım Bankası finansal danışman olarak yer aldı.

7441 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Afet Yeniden İmar Fonu, doğal afetlerden etkilenen bölgelerde imar, altyapı ve üstyapı projeleri için gerekli finansman kaynaklarını sağlamak, yönetmek ve aktarmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda Fon, 485 milyon Euro tutarındaki ilk uluslararası finansman anlaşmasını başarıyla sonuçlandırdı.

Söz konusu finansman, Abu Dhabi Commercial Bank liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından sağlandı. Doğan Yatırım Bankası ise bu süreçte finansal danışmanlık görevini üstlenerek, Türkiye’nin güçlü ve sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak önemli bir rol oynadı.

Afet Yeniden İmar Fonu’nun bu adımı, afet bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmalarına hız kazandırması bekleniyor.