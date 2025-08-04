Doğanın ilhamıyla yola çıkan Organuca Avrupa’ya açılacak

Son yıllarda sürdürülebilirlik, çevre ve sağlıklı beslenme konusunda tüketici bilinci ve farkındalığının yükselmesiyle birlikte organik gıdalara olan talep artarken, ‘doğaya saygılı üretim’ anlayışını benimseyen Organuca, geniş ürün yelpazesi ile sağlıklı yaşam bilincinin gelişimine destek oluyor. Özellikle kadınlar ve bebekler için güvenilir ve temiz içerikli ürünler geliştirmeye odaklanan Organuca’nun kurucusu Nuran Çelik, “Ürünlerimiz herhangi bir katkı maddesi, ilave şeker, aroma, koruyucu gibi yapay bileşenler içermiyor. Organuca olarak biz, sağlıklı yaşamı bir trend değil, sürdürülebilir bir yaşam tarzı olarak görüyoruz” dedi.

Kurumsal hayatta uzun yıllara dayanan deneyimi ve ihracat alanındaki uzmanlığını, sürdürülebilirlik ve sağlıklı yaşam ilkeleriyle birleştirerek yaklaşık 2 yıl önce Organuca markasını kuran Nuran Çelik, kadın girişimciliğini, toplumsal dönüşüm aracı olarak gören bir vizyonla, özellikle kadınlar ve bebekler için güvenilir, temiz içerikli ürünler geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

“Doğaya saygılı, kadına duyarlı ve organikliğe dayalı bir üretim anlayışı"

Nuran Çelik, organik ve fonksiyonel ürünlere olan ihtiyacın giderek büyüdüğüne dikkat çekerken, özellikle kadınların hassasiyetlerini önceleyen, şeffaf ve güvenilir bir marka yaratma fikrinin Organuca’nın kuruluşunda etkili olduğuna vurgu yaptı. Çelik, “Doğaya saygılı, kadına duyarlı ve organikliğe dayalı bir üretim anlayışını benimseyerek bu ihtiyaca çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Organuca olarak, kadın sağlığına ve günlük fonksiyonel ihtiyaçlara yönelik 20'ye yakın organik ve temiz içerikli ürün üretiyoruz. Ürün portföyümüzde, başta fonksiyonel shotlar, organik takviyeli içecekler yer alıyor. Rakiplerimizden en temel farkımız; yalnızca ‘organik’ olmakla kalmayıp, aynı zamanda fonksiyonel faydayı bilimsel içeriklerle sunuyoruz” diye konuştu.

Fonksiyonel Smoothie ve Fonksiyonel Shot Serisiyle Türkiye’de bir ilke imza attı

Organuca, fonksiyonel ve vegan ürün portföyüyle sağlıklı yaşamı destekleyen doğal çözümler sunuyor. İlave şeker, katkı maddesi ve tatlandırıcı içermeyen Energ-Y, Rela-X ve Probiotic gibi içecekleri; günlük enerji ihtiyacını desteklerken, sindirim sağlığı ve stres yönetimi gibi temel fonksiyonel alanlara katkı sağlıyor. Organik meyve, sebzeler, çay ve probiyotik gibi bileşenlerle formüle edilen bu ürünler; bağışıklığı güçlendiren, sindirimi düzenleyen ve ruhsal, dengeyi destekleyen içerikleriyle dikkat çekiyor.

Fonksiyonel shot serisinin en dikkat çeken ürünlerinden biri olan Matcha Shot, doğal kafein kaynağı olan matcha içeriğiyle enerjiyi dengeli şekilde artırırken, odaklanma ve zihinsel berraklık sağlar. Stres yönetimini destekleyen formülü sayesinde gün boyu canlı ve dengede kalmaya yardımcı olur. Organuca’nın fonksiyonel ürünleri, günümüz tüketicisinin hem sağlıklı hem de pratik tüketim beklentilerine yanıt verirken, vegan yaşam tarzını benimseyenler için de ideal seçenekler sunuyor.

‘Tarladan Sofraya’ Üretim Modeli ile sağlıklı yaşama destek

Üretimde sürdürülebilir iş modelini benimsediklerini söyleyen Çelik, "’Tarladan Sofraya’ prensibi ile meyve ve sebzeleri tesislerimizde özenle hasat ediyor, ayıklıyor, yıkıyor ve soğuk sıkım yöntemiyle işliyoruz. Yalnızca genel sağlığı desteklemekle kalmayıp, sosyal sorumluluğu benimseyerek kadınların hayatlarının her anında yanlarında olmayı ve onlara anlamlı bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Amacımız, kadınların kendilerini daha güçlü, huzurlu ve özgüvenli hissetmelerine yardımcı olmak; stresi yönetmelerini ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını iyileştirmelerini desteklemek. Ürünlerimiz ve projelerimizle yalnızca bireysel ihtiyaçlara değil, aynı zamanda kadınların aileleri ve bebekleriyle kurduğu bağı güçlendirecek çözümler sunmaya öncelik veriyoruz” diye konuştu.

Katkısız içecekleri ve bebek mamalarını Avrupa raflarına taşıyacak

Şirketin gelecek döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Nuran Çelik, şunları söyledi:

“Organuca’yı önümüzdeki dönemde, yüksek kaliteli ve temiz içerikli ürünleriyle seçkin zincir marketlerde ve dijital satış platformlarında daha yaygın olarak konumlandırmak istiyoruz. İhracat süreçlerine yönelik altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz; organik fonksiyonel ürün segmentinde güçlü bir raf markası olmak. Ayrıca bebek beslenmesi kategorisinde ürün geliştirme ve dış pazarlara açılma yönündeki adımlarımızı, yüksek kalite ve güvenlik standartları doğrultusunda sürdürüyoruz. Özellikle Avrupa pazarı başta olmak üzere, organik ve katkısız içeriklere yönelik talebin yüksek olduğu ülkelerle temas hâlindeyiz. Son dönemde Almanya, Hollanda ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) gibi pazarlarda bebek maması segmentimize özel bir ilgiyle karşılaştık. Bu ülkelerdeki distribütör ve perakende kanallarıyla ihracat odaklı görüşmelerimiz sürerken, teknik ve yasal gereklilikleri karşılamaya yönelik hazırlıklarımızı da eş zamanlı olarak yürütüyoruz.