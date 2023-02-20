Doğanlar Holding'den 1200 kişilik istihdam hazırlığı

Başta mobilya olmak üzere enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde 28 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Doğanlar Holding, depremzede vatandaşlara öncelik vermek kaydıyla 1200 kişilik istihdam kararı aldı.

Söz konusu istihdam Doğanlar Holding’in faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde gerçekleşecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmalar için önemli destekler verdiklerini, bu desteklerin süreceğini belirtti.

Depremzedeler için ilk günden itibaren kamu kuruluşları, Kızılay ve AFAD iş birliği ve koordinasyonunda çalışmalarının sürdüğünü anlatan Doğan, “Depremden etkilenen yurttaşlarımıza yardım etmek için tüm imkânlarımızla seferber olduk. Bu zamana kadar başta temel ihtiyaçlar olmak üzere yataklı konteyner, çadır, ısıtıcı, WC, banyo, baza, yatak, kanepe, battaniye, yorgan, yastık, havlu, nevresim ve çeşitli kıyafetleri afet bölgelerine ulaştırdık. Bu desteklerimiz hiç bitmeyecek. Elimizden gelen her türlü desteği yaptık ve yapmaya da devam ederek depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz yardımların sürdürülebilirliği kapsamında istihdam ihtiyacını da göz önünde bulundurmanın değerli adımlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza öncelik sağlamak amacıyla istihdam seferberliğini başlatıyoruz.” şeklinde konuştu.