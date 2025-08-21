Doğanlar Mobilya'da üst yönetim değişikliği

Doğanlar Mobilya'da bayram değişimi yaşanıyor. Şirketin CEO'su İsmail Doğan, 15 Ağustos itibariyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Doğanlar Mobilya'da CEO'luk görevini ise Mutlu Erturan'a devretti.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde üretimden yönetime uzanan farklı kademelerde görev almıştı. Grup çatısı altında genel müdürlük yapan Doğan, ardından Doğanlar Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak stratejik kararlarda aktif rol oynadı. Sektörün gelişimine katkı sunan derneklerde önemli görevler üstleneDoğan, son olarak Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su görevini yürütüyordu.

Şirketin açıklamasına göre İsmail Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesiyle, Doğanlar Mobilya Grubu liderlikte süreklilik ve istikrarı hedefliyor. Grup, bu stratejik görev dağılımıyla hem kurumsal hafızasını korumayı hem de küresel büyüme hedeflerini hızla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

İsmail Doğan: “Bayrağı daha yükseğe taşıyacağız”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Doğanlar Mobilya Grubu’nu bugünlere taşıyan değerlerimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. CEO’luk görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğüm dönemin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubumuzun sürdürülebilir büyüme vizyonuna liderlik edecek olmak benim için büyük bir gurur. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte hedefimiz, bayrağı daha da yukarılara taşımak ve global ölçekte güçlü bir oyuncu olmaktır.”