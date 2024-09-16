Doğduğu topraklara, 70 milyon dolarlık ‘iş ve yaşam merkezi’ inşa ediyor

SADİ ÖZDEMİR

Sanayisi, ihracatı, turizmi ve tarımı en gelişmiş illerimizden Gaziantep’te, tıpkı İstanbul, Londra, New York, Dubai gibi küresel marka olmuş şehirlerdeki gibi bir ‘iş ve yaşam merkezi’ inşa ediliyor. Projenin sahibi de 1988’de bu şehirde kurulmuş ve sonra Kazakistan başta olmak üzere 7 ülkede 12 şehirde inşaat ve gayrimenkul projeleri geliştirmiş Rams Global.

Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, babası Ramazan Bülbül’ün, ilk ticari faaliyetlerine 1988’de Gaziantep’te başladığını hatırlatarak, “Çocukluğumuz bu sokaklarda geçti. O nedenle Gaziantep’te yatırımlarımızı artırmak bizi daha da mutlu ediyor. Şu anda Türkiye’de 13, yurt dışında 14 şantiyede projeler inşa ediyoruz. Grubumuzun, inşaat dışında turizm, sağlık, dijital medya, yeme içme sektörü ve mobilya dekorasyon gibi alanlarda da faaliyetleri bulunuyor.” dedi.

Rams City Gaziantep iş ve yaşam merkezinin 2026’da tamamlanacağını söyleyen Devran Bülbül, “Ancak biz projelerimizi genellikle sözleşmelerimizde yazan tarihlerden önce bitiririz. İnşallah burada da öyle olması için gayret edeceğiz.” diye konuştu.

Rams City Gaziantep projesinin reklam yüzü Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi oldu.

Gaziantep’in bu projelere ihtiyacı var

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir gibi sanayileşmiş illerimizin ardından en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline gelen Gaziantep geçen yıl 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Gastronomi turizminde de lider illerimizden biri haline gelen Gaziantep’te ‘ofis ağırlıklı iş merkezlerine’ ihtiyaç artıyor. Rams City Gaziantep bu konuda şehirdeki ‘marka gayrimenkullerden biri’ olacak gibi görünüyor.

Devran Bülbül, Rams Grubu ve proje ile ilgili şu detayları aktardı: “Grubumuz, özellikle inşaat ve gayrimenkulde 36 yıllık deneyime sahip ve bugüne kadar dünya genelinde toplam 93 projede 4 milyon metrekarelik yaşam alanı inşa ettik. Gaziantep’e değer katmak için de kolları sıvadık. Türkiye’deki diğer projelerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. RAMS City Gaziantep ile şehrin iş dünyasına ve yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. İş ve sosyal yaşamı tek çatı altında buluşturuyoruz. Projemiz, 16 bin 631 metrekare arsa üzerinde, 70 bin 740 metrekare inşat alanında, 254 prestijli ofis ve açık alan mağazalarına sahip. Ofislerimizin büyüklüğü 69 metrekareden 770 metrekareye kadar değişiyor. 13 bin 216 metrekarelik peyzaj alanımızla da ayrıca iddialıyız. Biz şehrimizin hem bugününe hem geleceğine yatırım yapıyoruz. Gaziantep’in kültürel mirasından ilham aldık ve şehre yakışan bir proje tasarladık. Talep çok yüksek, ilk satış günümüze kadar 8 binin üzerinde ön talep aldık. Satış ekibimiz, ilk gün için 700’den fazla randevu oluştuğunu söylüyor. Projemiz Şehit Kamil ilçemizde, Gaziray’a 200 metre, Gaziantep Adliyesi’ne 500 metre mesafede. Metrekare satış fiyatını ortalama 100 bin lira olarak düşünüyoruz.”

Konuta talep birikti ama faizler çok yüksek

Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, konut piyasasıyla ilgili bir soruya karşılık, “Konuta talep yüksek, ancak arz çok düşük. Kredi ve mevduat faizlerinin yüksek oluşu nedeniyle de vatandaşımız konut satın almayı erteliyor. Şu an 20 milyon lirası olan bir vatandaş bunu bankaya yatırınca yaklaşık 1 milyon lira aylık faiz alabiliyor. Ancak biz biliyoruz ki gayrimenkul her zaman daha kârlıdır. Şu anda ülke olarak yüksek enflasyona karşı ciddi bir mücadele veriyoruz. İnşallah pozitif sonuçlar da alacağız. Bu nedenle ancak faizler düşmeye başlayınca satışlar canlanabilir. Bu da muhtemelen 2025’in ikinci yarısından itibaren olacak.” dedi.

Devran Bülbül, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili olarak da “Ülkemizde deprem riski çok yüksek. İstanbul’da yaklaşık 600 bin adet konutun çok riskli olduğu söyleniyor ve buralarda 2,4 milyon insanımız yaşıyor. Kentsel dönüşümün zorlukları var. Buna rağmen biz, İstanbul Kağıthane’de çok büyük bir kentsel dönüşüm için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah yakın zamanda detaylarını açıklayacağız.” dedi.