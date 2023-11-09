“Doğru belgelendirme ile güçlü markalar yaratabiliriz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Üretim ve hizmet sektörlerine ilişkin marka, kalite, ürün, sistem, personel belgelendirme & danışmanlığı alanında deneyimli ve uzman ekibiyle özel çözümler sunan IQS, uluslararası ürün, hizmet, test ve muayene standartlarının, marka-patent kanunlarının, makine, kimya, gıda, yapı malzemeleri, kaynaklı imalat, raylı sistemler, otomotiv ve hizmet sektörlerine uygulanması, belgelendirilmesi alanında teknik danışmanlık ve dokümantasyon entegrasyonu alanlarında hizmet veriyor. Son dönemde yasal mevzuatlardaki değişimlerle birlikte belgelendirmelerin öneminin çok daha fazla arttığını belirten IQS Marka ve Kalite Danışmanı Mümin Keskin, “Marka patenti herkes tarafından biliniyor ama bunun yanı sıra firmaların üretim kollarına göre sahip olması gerektiği birçok farklı belge mevcut. Üretim standartlarının sağlanması ve kalitenin korunabilmesi adına sektörlere özgü bu belgeler işletmelerin gelişimi ve referansları açısından da oldukça önemli. Ürün belgelendirmeleri, mesleki yeterlilik belgelendirmeleri, yönetim sistemleri gibi aslında birçok konu belli bir standart içermek zorunda olduğundan, firmalarımızın da bu şartlara haiz olması ve süreçlerin belgelendirilmesi çok önemli. Biz de bu alanda sunduğumuz hizmetler ile markaların güçlenmesine katkı sunuyoruz” dedi.

“Faaliyete başlamadan marka tescili yapılmalı”

Hızla gelişen marka ekosistemi ile birlikte her geçen gün marka tescili ve patentlerin öneminin arttığına vurgu yapan Keskin, “Her geçen gün her sektörde yeni markalar doğuyor. Yeni ürünler geliştiriliyor. Bu da markanın, geliştirilen ürünün hukuki alanda haklarının kullanılmasını da ayrıca önemli kılıyor. Hukuki yaptırımlardan korunmak adına markaların tescil edilmesi gerekli. Hatta biz marka faaliyete başlamadan önce marka tescilinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Akabinde marka sahibi bir üretim sürecine girecekse de yapılan iş koluna göre uygun belgelendirmelerin sağlanması gerekli. Bu sayede çok daha güçlü ve uluslararası arenada tanınan markalar yaratabiliriz” ifadelerini kullandı.