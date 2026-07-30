Doğrular Ev Ürünleri Türkiye Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yeşil Dönüşüm kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından 465 proje değerlendirmeye alındı. Üretimde verimlilik, sürdürülebilirlik ve çevresel dönüşüm alanlarında geliştirilen projelerin yarıştığı organizasyonda Doğrular Ev Ürünleri, Yeşil Dönüşüm kategorisinde Türkiye üçüncülüğüne layık görüldü.

Kategoride sıralama;

Ford Otosan – Türkiye Birincisi

Arçelik – Türkiye İkincisi

Doğrular Ev Ürünleri – Türkiye Üçüncüsü olarak gerçekleşti.

Doğrular Ev Ürünleri adına ödül, Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Doğru ile İcra Kurulu Üyesi Fatih Doğru tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden alındı.

Verimlilik ve Yeşil Dönüşümde Tescillenen Başarı

47 yılı aşkın üretim tecrübesiyle ev ürünleri sektörünün öncü üreticileri arasında yer alan Doğrular Ev Ürünleri, üretim süreçlerinde verimliliği artıran, doğal kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve çevresel etkileri azaltan yatırımlarıyla sürdürülebilir üretim anlayışını uzun yıllardır kararlılıkla sürdürüyor.

Yeşil Dönüşüm kategorisinde elde edilen bu başarı; şirketin enerji verimliliği, kaynak yönetimi, çevreci üretim teknolojileri ve sürekli iyileştirme yaklaşımının ulusal ölçekte takdir edildiğinin önemli bir göstergesi oldu.

“Üretirken Geleceği de Düşünüyoruz”

Doğrular Ev Ürünleri İcra Kurulu Üyesi Fatih Doğru, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Doğrular Ev Ürünleri olarak üretimin yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle verimlilik, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim anlayışını tüm yatırımlarımızın merkezinde konumlandırıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu alanda ödüle layık görülmek, uzun yıllardır sürdürdüğümüz dönüşüm çalışmalarının ve sürekli gelişim anlayışımızın en değerli çıktılarından biri oldu. Bu başarı, çalışanlarımızın emeğinin, güçlü mühendislik altyapımızın ve sürdürülebilir üretim vizyonumuzun ortak eseridir."

Fatih Doğru, Doğrular Ev Ürünleri'nin üretim teknolojilerine, enerji verimliliğine ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen yatırımlara devam edeceğini belirterek, Türkiye sanayisinin rekabet gücünü artıracak projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'den Dünyaya Değer Üreten Bir Marka

Doğrular Ev Ürünleri, yüksek üretim kapasitesi, Ar-Ge ve tasarım gücü, çevre odaklı üretim yaklaşımı ve 90'ı aşkın ülkeye uzanan ihracat ağıyla Türkiye sanayisine katma değer üretmeye devam ediyor. Şirket, verimlilik ve sürdürülebilirliği temel alan yatırımlarıyla hem sektörüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.