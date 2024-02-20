Doğtaş'a, A.C.E Awards 2024’te 'Silver' ödülü verildi

Şikayetvar, 23 yıllık tecrübesiyle mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları dokuzuncu kez ödüllendirdi. Şikayetvar tarafından gerçekleştirilen 1.5 milyonu aşkın müşteri memnuniyeti anketi baz alınarak hazırlanan “Müşteri Deneyim Endeksi” sonuçlarına göre; Diamond, Gold ve Silver olmak üzere 3 ana kategoride belirlenen A.C.E. Awards, mükemmel müşteri memnuniyeti deneyimi sağlayan markalara dağıtıldı.

Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da marka temsilcilerinin ödülleriyle buluştuğu gecede, Doğtaş, A.C.E Awards 2024 ödül töreninde Silver derecesinde ödüle layık görüldü.