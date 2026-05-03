Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi TÜVTÜRK’ün desteğiyle 20. kez yola çıktı

TÜVTÜRK ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla bu yıl 20’nci kez düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getiriyor.

Uzun soluklu bir rotada kültürlerarası etkileşimi, dostluğu ve dayanışmayı ön plana çıkaran rallide bu yıl 40 araç ve 60 yarışmacı yer alacak.

27 Nisan’da Almanya’dan başlayan ralli, Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ve Nepal’de son bulacak.

Ralli boyunca yarışmacılar, güzergâh üzerindeki duraklarda çocuklara yanlarında getirdikleri oyuncakları ulaştırarak sosyal bir katkı da sunacak.

Türkiye etabı İstanbul’dan başladı

Bir hız yarışından öte, keşif ve deneyim odaklı bir yolculuk sunan ralli; farklı coğrafyaları ve kültürleri bir araya getiriyor. İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndan başlayan Türkiye etabı; Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kapadokya’daki Ihlara Vadisi, Adıyaman Nemrut, Bitlis Ahlat, Erzurum Palandöken ve Kars Ani Harabeleri güzergâhı üzerinden devam edecek.

Bu rota, Türkiye’nin tarihi ve doğal zenginliklerini görünür kılan en dikkat çekici bölümlerden birini oluşturuyor.

TÜVTÜRK’ten 15 yıldır kesintisiz destek

TÜVTÜRK, 15 yıldır Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi’ne kesintisiz destek vererek organizasyonun Türkiye etabının önemli paydaşları arasında yer alıyor.

Ülkenin batısından doğusuna uzanan geniş rota, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlarken farklı coğrafyalar arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Ralliye katılan araçların önemli bir kısmı klasik olmasına rağmen, düzenli bakım ve zamanında yapılan muayeneler sayesinde uzun rotaları tamamlayabiliyor. Bu durum, araç muayenesinin uzun yol güvenliği açısından kritik rolünü ortaya koyuyor.

Sultanahmet’te gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi’nin 20’nci yılına hep birlikte tanıklık ediyoruz ve güzel bir yolculuğun başlangıcındayız. Sultanahmet Meydanı’nda başlayan bu yolculuk; bir ralliden öte tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir güzergâhın yansımasıdır.

Bu organizasyonun asıl amacı ise yol boyunca dostluğu ve kültürel paylaşımı güçlendirmektir. TÜVTÜRK olarak da 15 yıldır bu organizasyona kesintisiz destek vermek ve Türkiye etabının önemli paydaşları arasında yer almak bizim için ayrı bir gurur.

Ralli boyunca güvenli sürüşün, araç muayenesinin ve trafik güvenliği bilincinin ne kadar kritik olduğunu vurgulama fırsatı buluyoruz.

Düzenli bakım ve zamanında yapılan muayeneler sayesinde ralliye katılan klasik sayılabilecek araçların uzun rotaları başarıyla tamamladığını görmek sorumluluk açısından önemli bir göstergedir. Bu da bize güvenli bir yolculuğun, doğru bakım ve sorumluluk bilinciyle mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatıyor."

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ise şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıldır düzenlediğimiz Doğu-Batı Dostluk Rallisi ve son 5 yıldır gerçekleştirdiğimiz İpek Yolu Rallisi, bugün 19 ülkeyi kapsayan, 64 şehirden geçen ve yaklaşık 19 bin kilometrelik bir yolculuğa dönüşmüş durumda. Zaman zaman çöllerde, dağlarda ve oldukça zorlu koşullarda ilerliyoruz; bazen günlerce insan görmeden yol alıyoruz.

Ancak bu organizasyonun en güçlü tarafı, ekip ruhu ve kurulan iş birlikleri. Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Birliği Başkanlığı’na, TÜVTÜRK’ten diğer destekçilerimize kadar geniş bir paydaş yapısıyla bu yolculuğu birlikte hayata geçiriyoruz.

Gittiğimiz her coğrafyada kurduğumuz bağlar ve gördüğümüz misafirperverlik, bu rallinin en değerli kazanımlarından biri. Bu yolculuğun aynı ruhla uzun yıllar devam etmesini diliyoruz."