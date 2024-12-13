Doğu Pres, geleceğin teknolojilerinde ağırlığını artırıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakından takip eden Doğu Pres, hibrit araç sistemleri ve hidrojen yakıt hücreleri gibi geleceğin teknolojilerine yönelik üretimlerini de artırıyor. Özellikle mikron seviyesinde ve dar toleranslı parçaların üretimindeki yetkinliğiyle öne çıkan Doğu Pres, Volkswagen Grubu’nun elektrikli araç BEV platformu olan MEB platformu için parça üretiyor.

“Volkswagen Grubu’nun ürettiği her bataryalı araçta bir Doğu Pres parçası bulunuyor” diyen Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci, hibrit araç sistemleri ve hidrojen yakıt hücreleri gibi geleceğin teknolojilerine yönelik parça tedarik ettiklerini de ekledi. Değişen tüketici davranışları ve sürekli gelişim gösteren teknolojik faaliyetler doğrultusunda sektörün de bir dönüşüm geçirdiğine işaret eden Ekinci, bu dönüşümü yakından takip ederek elektrikli araçlar ve hidrojenli yakıt sistemleri için hem prototip hem de seri üretim için parça üretimine odaklandıklarını dile getirdi.

Ekinci, otomotiv sektöründeki tüm kritik ürün grupları için rekabetçi üretim yaptıklarını ve satışlarının yüzde 80’inin ihracata dayalı olduğunu belirtti. Ayrıca, devlet destekli Ar-Ge merkezleri sayesinde şirket içi makine üretimi gerçekleştirdiklerini ve bu alanda inovasyon sağladıklarını ifade etti. Dar toleranslarda üretim yapabilme yeteneği ve sahip oldukları know-how ile makine parkurunun kendilerini pazarda farklı bir konuma getirdiğinin altını çizen Mustafa Ekinci, Ar-Ge merkezinde hayata geçirdikleri otomasyon projelerinin rekabetçiliklerini arttırdığına dikkati çekti.

Yılda 180 milyon adet parça üretimi

Pres ve talaşlı imalat yöntemleriyle hassas parça üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Ekinci, kaplama ve ısıl işlem gibi tamamlayıcı operasyonların da şirket bünyesinde yapıldığını ifade etti. 14 bin 500 metrekarelik alanda 500 çalışanıyla faaliyet gösteren Doğu Pres’in ağırlıklı olarak Alman otomotiv ana sanayi ve uluslararası Tier1 tedarikçilerine hizmet verdiğini belirten Mustafa Ekinci, ürün portföylerinde ağır vasıta, traktör, iş makineleri ve genel makine sektörleri için kritik parçaların yer aldığını vurguladı.

Mustafa Ekinci, ana müşteriler arasında VW, Daimler, Bosch, Denso ve Phinia gibi dünya devlerinin bulunduğunu söyledi. Ekinci, şirketin yılda 180 milyon adet parça üreterek 18 ülkeye ihraç ettiğini ve 2024 yılını yaklaşık 30 milyon euro ciro ile kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Mustafa Ekinci 2025 yılı için ise mevcut ekonomik belirsizliklere rağmen ciroda artış öngördüklerini ifade etti.