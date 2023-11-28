Doğu Pres, yeni nesil araçlardaki payını artırdı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Otomotiv sektöründe komple yakıt grupları, taşıma aktarma grupları ile elektrik ve hidrojen yakıt sistemleri alanında özellikle mikron seviyesinde ve dar toleranslı parçaların üretiminde uzmanlaşan Doğu Pres’in ürettiği ürünler Çin’den Kuzey Amerika’ya kadar pek çok farklı ülkedeki OEM’lerin araçlarında kullanılıyor. İhracat kilogram değeri 16 doları bulan Doğu Pres, gerek Türkiye gerek otomotiv endüstrisi ortalamasının çok üzerinde katma değerli ürün ihracatıyla da öne çıkıyor. EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek gelişmeleri aktaran Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci, yeni nesil araçlardaki paylarını artırdıklarını vurguladı. 550 kişilik ekiple yılda 180 milyon adet parça ürettiklerini belirten Mustafa Ekinci, otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakından takip ettiklerine de dikkati çekti.

Doğu Pres olarak birçok müşteriye elektrikli araçlar ve hidrojenli yakıt sistemleri için hem prototip hem de seri üretim için parça üretimine başladıklarını belirten Ekinci, “Bosch’un start verdiği HGI projesi (Hydrogen Gas Injector) gibi projelerde çoktan yerimizi aldık. Son olarak Volkswagen grubundaki 6 markanın elektrikli araçlarındaki ortak motor parçasını üreteceğiz. Hassas proje. Üretimin yüzde 20’sini yeni nesil araçlar oluşturuyor. Dönüşüme ayak uydurarak teknolojiye yaptığımız yatırımlarla yakıt sistemleri üreticilerinin elektrifikasyon sonrası ürettiği yeni projelerde akla gelen ilk tedarikçilerden biriyiz” dedi. Konvansiyonel araç üretimi devam ederken yeni nesil araçların da aynı paralelde büyümesini öngördüklerini kaydeden Mustafa Ekinci, 2025 itibariyle hidrojen yakıtının devreye girmesinin beklendiğini, 2025 ve 2026 sonrası yeni nesil araçlarda bir büyüme öngörüldüğünü ifade etti. 2030’da birçok markanın tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını pazara sunmaya hazırlandığını dile getiren Mustafa Ekinci, “Biz de bu noktada dönüşümünü tamamlamış bir şirket olarak öne çıkacağız” diye konuştu.

Ar-Ge ile rekabetçiliğini artırıyor

Türkiye’de yerleşik olan üreticilerin yerlileştirme projelerinde ilk akla gelen çözüm ortaklarından biri olduklarının altını çizen Mustafa Ekinci, “Dar toleranslarda üretim yapabilme yeteneğimiz ve buna mukabil sahip olduğumuz know-how ile makine parkurumuz bizi pazarda farklı bir konuma getiriyor. 2019 yılında kurduğumuz Ar-Ge merkezimizde yaptığımız otomasyon projeleri rekabetçiliğimizi artırırken, malzeme, proses geliştirme ve ürün tasarımına da odaklanmış durumdayız” değerlendirmesini yaptı. Özellikle kameralı ölçüm sistemlerine odaklandıklarını aktaran Mustafa Ekinci, yüzde 100 kontrole giren minimal parça ürettikleri için hassas ölçümün büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, 16 farklı kamera istasyonu ile saniyede 60 parça ölçebilen yeni bir ürünü pazara sunmak için hazırlandıklarını söyledi. Üretimin yüzde 85’inin ihraç edildiğini kaydeden Mustafa Ekinci, yurt dışında da yatırım için harekete geçtiklerini, 2024 yılında Doğu Avrupa’da üretim yapmaya başlayacaklarını bildirdi.