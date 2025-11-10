Doğuş Otomotiv 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaştığı açıklamasında

Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 9 aylık dönemdoe toplam 5.052.113.000 TL kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 7.954.666.000 TL kar açıklamıştı.

Şirketin 3. çeyrekteki karı ise 2.120.035.000 TL olarak belirlendi.

Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarken esas faaliyet karı ise yüzde 36 azaldı. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 3 arttı.