Doğuş Otomotiv 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı. Şirket üçüncü çeyrekte 2.120.035.000 TL net kâr etti.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaştığı açıklamasında
Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 9 aylık dönemdoe toplam 5.052.113.000 TL kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 7.954.666.000 TL kar açıklamıştı.
Şirketin 3. çeyrekteki karı ise 2.120.035.000 TL olarak belirlendi.
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarken esas faaliyet karı ise yüzde 36 azaldı. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 3 arttı.