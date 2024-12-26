Doğuş Otomotiv'den distribütörlük sözleşmesi

Doğuş Otomotiv, Mate.Bike International APS ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Mate.Bike International APS ile "MATE" marka "elektrik destekli bisikletlerin" Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalandı.