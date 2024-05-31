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Doğuş Otomotiv'den ilk çeyrekte 2,98 milyar TL net kar

Doğuş Otomotiv (DOAS) ilk çeyrek finansallarını açıkladı. Açıklanan verilere göre şirketin ilk çeyrekte net karı yıllık yüzde 48 düşüşle 2,98 milyar lira oldu.

Haber Merkezi
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Doğuş Otomotiv'den ilk çeyrekte 2,98 milyar TL net kar
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Doğuş Otomotiv'in çeyrek net karı yıllık yüzde 48 düşüşle 2,98 milyar lira oldu.

Satışlar yıllık yüzde 1,8 artışla 34,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Doğuş Otomotiv'in FAVÖK'ü 4.420.670.000 TL oldu. Şirketin özkaynakları ise 2023 yılına göre yüzde 9 arttı ve  51.829.607.000 TL olarak gerçekleşti.

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