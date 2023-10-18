Doğuş Otomotiv'den temettü kararı

Doğuş Otomotiv, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile hisse başı net 5,1136362 TL temettü dağıtacağını duyurdu. Açıklaya göre, kâr payı dağıtım tarihi ise 28 Kasım olarak belirlendi.

Kâr payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kâr payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarihin 24 Kasım olarak teklif edildiği belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde 'kârlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından' bilançoda bulunan kâr dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1 milyar 250 milyon TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kâr payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.”