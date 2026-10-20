Doğuş Otomotiv'den TÜVTÜRK kararı: Alıcılar Turka'nın iki şirketi

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, 97 milyon 82 bin lira nominal değerli payların alıcıları Turka'nın iki bölge şirketi olacak. Satış bedeli, işlem koşulları ve tamamlanma tarihi ise henüz açıklanmadı.

Satış için niyet mektubu imzalandı

Doğuş Otomotiv, iş ortaklığı TÜVTÜRK Güney'de sahip olduğu yüzde 33,333 oranındaki payların tamamının devri için 16 Ekim 2026 tarihinde niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

KAP açıklamasında, satışa konu payların nominal değerinin 97 milyon 82 bin lira olduğu belirtildi. TÜVTÜRK Güney'in toplam sermayesinin ise 291 milyon 246 bin lira seviyesinde bulunduğu bildirildi.

Alıcılar Turka'nın iki bölge şirketi olacak

İmzalanan niyet mektubunda alıcı taraflar olarak Turka Birinci Bölge Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile Turka İkinci Bölge Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. yer aldı.

İşlemin tamamlanma tarihi ve satış koşulları henüz netleşmedi. Doğuş Otomotiv, sürece ilişkin gelişmelerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Satış tamamlanırsa iştirak payı sıfırlanacak

KAP açıklamasına göre, satışın tamamlanması halinde Doğuş Otomotiv'in TÜVTÜRK Güney'deki iştirak oranı ve oy hakkı yüzde 0'a düşecek.

Açıklamada, satış bedeline ve işlem sonucunda oluşabilecek kâr veya zarara ilişkin henüz bilgi verilmedi. Ayrıca söz konusu işlem için ayrı bir değerleme raporu hazırlanmadığı belirtildi.