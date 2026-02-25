Doğuş Üniversitesi’nde “Gig ekonomisi” tartışılacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör Merkezi ile Doğuş Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, gelişen dijital platformlar ekseninde “Gig ekonomisi” tartışılacak.

Konuya ilişkin hazırlanan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan rapor, beceri, girişimcilik ekosistemleri ve politika çerçeveleri açısından dönüşüme odaklanıyor ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için somut öneriler içeriyor.

“Esnek Çalışma Çağında Girişimciliği Yeniden Düşünmek” başlıklı rapor; dijital platformlar, mobil teknolojiler ve algoritmik eşleştirme sistemleri sayesinde hızla büyüyen on-demand ekonominin, geleneksel istihdam modellerindeki dönüşüme dikkat çekiyor.

Rapor sunumunun gerçekleştirileceği etkinlik kapsamında, ayrıca “Gig Ekonomisi ve Kapsayıcı Kalkınma” temalı bir panel de düzenlenecek.

Açılış konuşmaları UNDP ICPSD Yapay Zekâ, Dijital Dönüşüm ve Yetkinlikler Baş Teknik Danışmanı Gökhan Dikmener ile Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ tarafından yapılacak etkinlikte rapor sunumunu Prof. Dr. Halit Targan Ünal yapacak.

Etkinlik, paydaşların katılımıyla Doğuş Üniversitesi Dudullu Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.