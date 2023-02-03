Doğuş’un 4 restoranı, en iyi 50 listesinde

NECLA DALAN

Türk şirketlerinin yurt dışında özellikle Ortadoğu’da açtığı restoranlar büyük ilgi görüyor. Doğuş gibi gruplar bünyesindeki markaları yurt dışına taşırken Atasay’ın patronu Cihan Kamer gibi isimler de bu alanda yarattığı markalarla dikkat çekiyor.

Özellikle Körfez ülkelerindeki Türk restoranlarına ilgi büyük. Hatta bu restoranlarda bir hafta sonrasına rezervasyon yapılabiliyor. Türk markalarının bu başarısı uluslararası restoran listelerine de yansımaya başladı. The World's 50 Best Restaurants’ın 2023’ün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en iyi 50 restoranı listesine Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Zuma ve Coya da yer aldı.

Zuma Dubai listede 13’üncü sırada, Coya Dubai 28’inci sırada, Coya Abu Dhabi 33’üncü sırada, Zuma Abu Dhabi ise 43’üncü sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Dubai’de Suriyeli üç şef kardeşe ait olan Orfali Bros Bistro bulunuyor. Bu yılki listede 14 şehirden restoran yer alırken Zuma Abu Dhabi ile birlikte 15 yeni restoran listeye yeni girdi.

Doğuş’un markalarından Coya, dekorosyonundan menüsüne Latin Amerika kültüründen ilham alıyor. Zuma ise çağdaş Japon mutfağını müşterileriyle buluşturuyor.

22 ülkede 182 restoranı var

Bu arada Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu 2022 yılında 22 ülkede 182 restoranı, 13 oteli ve 62 mağazasında müşterileriyle buluştu. Yıl boyunca restoranlarında 15,5 milyon kişi, otellerinde 140 bin kişi, mağazalarında ise 5,8 milyon kişi ağırladı.

The World's 50 Best Restaurants listesi, yaklaşık 1.000 uluslararası restoran sektörü uzmanının görüş ve deneyimlerinin yıllık bir özeti olarak nitelendiriliyor. Liste, dünya çapında, dünya üzerinde yemek yenebilecek en iyi yerlerin en güvenilir göstergesi olarak kabul da kabul ediliyor. Listeleme kapsamında dünyanın yanı sıra Amerika, Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en iyi restoranları ve dünyanın en iyi 50 barı belirleniyor.