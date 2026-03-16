DoktorTakvimi’nden 14 Mart Tıp Bayramı’na özel mesaj: Doktorları görmek ve duymak hepimizin sorumluluğu

Sağlık profesyonelleri ile hastaları buluşturan online sağlık platformu DoktorTakvimi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yayımladığı yeni farkındalık videosuyla sağlık çalışanlarının çalışma hayatında sıkça karşılaştığı “yok sayılma” sorununa ve görünmeyen emeğine dikkat çekiyor.

“Aramızda doktor var mı?” sorusundan yola çıkan video, hayatın en kritik anlarında doktorların üstlendiği hayati rolü ve onları görmenin, duymanın önemini hatırlatıyor.

Video, dayanışma ve umut duygusuna taşıyarak toplum olarak onları görmenin, duymanın ve yanlarında durmanın önemini hatırlatıyor; herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık çalışanlarının çoğu zaman yok sayılan emeğine ve yoğun çalışma temposuna dikkat çekiyor.

DoktorTakvimi, sağlık çalışanlarının toplum için taşıdığı kritik rolün yalnızca zor anlarda değil, her zaman görülmesi ve takdir edilmesi gerektiğini vurguluyor.

“Aramızda doktor var mı?” sorusunun görünmeyen tarafı

DoktorTakvimi’nin hazırladığı farkındalık videosu, toplumun en kritik anlarında sıkça duyulan bir soruyla başlıyor: Aramızda doktor var mı?

Bir yakınımız rahatsızlandığında, bir çocuk nefes almakta zorlandığında ya da bir hayat saniyeler içinde değiştiğinde kalabalıkların içinden yükselen bu soru, doktorların toplum için ne kadar hayati bir rol üstlendiğini hatırlatıyor.

Ancak bu hayati rolün ardında çoğu zaman 36 saati aşan nöbetler, nöbet sonrası dinlenme hakkının kullanılamaması ve dinlenmeye fırsat bulamama gibi görünmez gerçekler yatıyor.

Video, tam da bu noktaya dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının yalnızca ihtiyaç anlarında hatırlanan değil; emeği, çabası ve varlığıyla her zaman görülmesi ve değer verilmesi gereken kişiler olduğunu hatırlatıyor.

YAŞAM serisinin ilk odağı: Yok Sayılma

DoktorTakvimi, sağlık çalışanlarının meslek hayatında karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla “YAŞAM” kavramı etrafında bir farkındalık yaklaşımı geliştirmiş ve geçtiğimiz yıl "Sağlık Çalışanlarına YAŞAM Bırakıyor muyuz?" videosunu yayınlamıştı. Bu yaklaşımda “YAŞAM” kelimesinin her harfi sağlık çalışanlarının karşılaştığı farklı bir sorunu temsil ediyor: Yok Sayılma, Aşağılanma, Şiddet, Adaletsizlik ve Mağduriyet.

Bu yıl yayınlanan video ise bu başlıklardan ilki olan “Yok Sayılma” konusuna odaklanıyor. Video, sağlık çalışanlarının yoğun ve zorlu çalışma koşullarına rağmen emeklerinin çoğu zaman görünmez hale geldiğini hatırlatarak toplumda farkındalık yaratmayı ve onları görmenin, duymanın önemini vurgulamayı amaçlıyor.

“Doktorları görmek ve duymak hepimizin sorumluluğu”

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yayınlanan video hakkında değerlendirmede bulunan DoktorTakvimi Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, şunları söyledi:

“Hayatın en kritik anlarında hepimizin aklına gelen ilk soru ‘Aramızda doktor var mı?’ oluyor. Çünkü biliyoruz ki o anda hayat kurtarabilecek kişi bir sağlık çalışanı. Ancak aynı sağlık çalışanları yoğun nöbetler, ağır sorumluluklar ve büyük bir özveriyle içinde çalışırken çoğu zaman yeterince görülmeyebiliyor. 14 Mart Tıp Bayramı için hazırladığımız bu video ile sağlık çalışanlarının emeklerinin görülmesi ve değerinin hatırlanması gerektiğine dikkat çekmek istedik. Doktorları görmek, duymak ve yanlarında durmak hepimizin hayatını güçlendirir. Doktor varsa yaşam vardır. Bu vesileyle başta hekimlerimiz olmak üzere toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz.”