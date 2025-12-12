Dolmabahçe’de Stratejik Sigorta Zirvesi: Deprem reformu ve yeşil dönüşüm öne çıktı

Selçuk ALTUN

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, 10 Aralık 2025’te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile sektörün gündem başlıklarını içeren kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Ekonomik İlişkiler Koordinatörü Ahmet Oğuz Sarıca da katıldı.

Sigorta sektörünün mevcut durumu ve ekonomik sistemdeki konumu, toplantıda sunum eşliğinde değerlendirildi.

TSB, görüşmede sektörün ulaştığı finansal büyüklükleri aktararak 1,06 trilyon TL prim üretimi, 3,4 trilyon TL aktif büyüklük, 2 trilyon TL’yi aşan BES fon hacmi ve 34,6 milyon sigortalı ile ekonomiye sağlanan katkının altını çizdi.

2030 hedeflerinde sigorta penetrasyonunun yüzde 5’e yükseltilmesi ve BES fon büyüklüğünün 5 trilyon TL’ye çıkarılması yer aldı.

Görüşmenin öncelikli gündem başlıkları arasında deprem reformu, yeşil dönüşüm, tarım sigortaları, katılım sigortacılığı ve BES/TES mimarisine ilişkin düzenleme gereklilikleri vardı.

TSB, zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi, kamu reasürans kapasitesinin artırılması ve sigortalılık oranını yukarı taşıyacak yapısal önerilerini paylaştı.

Ayrıca, 2053 Net Sıfır hedefi doğrultusunda karbon piyasasının sunduğu fırsatlar ile sigorta sektörünün iklim politikalarındaki rolü ele alındı.

Sağlık sigortacılığında koruyucu modellerin güçlendirilmesi, uzun süreli bakım sigortası, yaşlanan nüfusa yönelik yeni ürün mimarileri ve tarım sigortalarında verimlilik artırıcı adımlar görüşmenin diğer gündem maddelerini oluşturdu.

Bunun yanı sıra, Türk Dünyası Sigorta Birliği, ortak reasürans havuzu çalışmaları ve sektörün dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duyulan düzenlemeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda afet risklerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemine dikkat çekerek, sektör prim hedeflerinin daha yüksek belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, ilgili kurumların yer alacağı ortak bir çalışma grubu kurulacağını ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31’de sigorta sektörünün aktif görev üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının ortak görüşü, sigorta sektörünün Türkiye ekonomisinde ekonomik dayanıklılığı güçlendiren, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve toplumsal refaha doğrudan katkı sağlayan stratejik rolünün daha da belirginleştiği yönünde oldu.

TSB, Türkiye ekonomisi için daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sigorta mimarisinin oluşturulması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.