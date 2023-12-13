DOMiNO Ventures, Aclan Acar'ı yönetim ekibine dahil etti

Tecrübeli ekibi ile Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki global pazarda rekabet edebilecek erken aşama teknoloji girişimlerine odaklanan DOMiNO fonu, Amsterdam ve İstanbul’a ek olarak Estonya, Polonya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’daki ofisleriyle faaliyet gösteriyor. 2022 yılının Temmuz ayı itibarıyla yatırımlara başlayan DOMiNO ekibi, 15 ay içinde 18 yatırım gerçekleştirdi ve portföyündeki girişim sayısını 42’ye çıkarmayı hedefliyor.

DOMiNO Ventures kurucusu ve yönetici ortağı Mustafa Kopuk, Aclan Acar'ın yönetim ekibine katılmasının, fonun stratejik hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Kopuk, "Aclan Acar'ı yönetim ekibimize dahil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aclan Bey'in geniş tecrübesi, liderlik yetenekleri ve sektördeki derin bilgisi, yatırım stratejilerimizi zenginleştirecek ve sektördeki potansiyel fırsatları daha etkin bir şekilde değerlendirmemize olanak sağlayacak." dedi.

Büyüme hedeflerini desteklemeye devam edecek

Aclan Acar ise, "DOMiNO Ventures gibi geleceğin teknolojilerine yatırım yapan öncü bir fona Partner olarak katılmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum. Fonumuzun stratejik hedeflerini destekleyerek, yeni fırsatlar yaratmak ve değer katmak için çalışacağız." şeklinde konuştu.

DOMiNO Ventures, Aclan Acar'ın yönetim ekibine dahil olması ile birlikte, yatırım stratejilerini daha da çeşitlendirerek büyüme hedeflerini desteklemeye devam edecek.

Çalışma yaşamına 1974 yılında Halk Bankası’nda başlayan Aclan Acar bankacılık kariyerini 1978 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda sürdürmüş ve 1990 yılına kadar bu kurumun çeşitli bölümlerinde görev yaptı. Acar, kariyeri boyunca birçok farklı sektörde liderlik görevlerinde bulunmuş ve Doğuş Grubu'nun çeşitli kurumlarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Garanti Sigorta A.Ş. ve Garanti Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda da görev alan Acar, ayrıca, 2006-2018 yılları arasında Doğuş Otomotiv Servis Ticaret A.Ş. ve Doğuş Oto Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi. Tüpraş A.Ş. Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunan Acar, TED Üniversitesi, TED İstanbul Koleji mütevelli heyetlerinde ve TÜSİAD'da üye olarak aktif rol aldı.

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