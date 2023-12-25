DOMOTEX, kapılarını ‘sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi’ ana temasıyla açıyor

Dünyanın farklı bölgelerinde katılımcıları, ziyaretçileri ve satın alma profesyonellerini tek çatı altında buluşturan DOMOTEX, 11-14 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleşecek. Fuarın ana teması halı ve zemin kaplamaları endüstrisinde sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunması olacak.

Günümüzde sürdürülebilirliğin giderek vazgeçilmez bir konu olması gerektiğinin altını çizen DOMOTEX Global Direktörü Sonia Wedell-Castellano, “Doğal kaynakların giderek tükendiği, iklim krizinin getirdiği etkilerin hayatımızı direkt olarak etkilemeye başladığı dünyamızda, sürdürülebilirliğin her alanda yaptığımız işin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle DOMOTEX’te, ‘FLOORED BY NATURE’ (doğadan ilham alınarak sürdürebilir üretim) adlı değere dayalı ana temamız ile ‘THE GREEN COLLECTION’ adlı özel alanımızı sürdürmeye ve kapsamını genişletmeye karar verdik.” dedi.

Sürdürülebilirliğe dair çalışmaların devam edeceğine değinen TFI Aachen Direktörü ve bu seneki GREEN COLLECTION Ödülü’nün jüri başkanı Dr. Jacqueline Lemm ise “DOMOTEX’in olağanüstü tanıtımlar ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra hem güncel araştırma projeleri olması hem de ilham verici bir konferans programına sahip olmasıyla özellikle 23. salonda yer alan THE GREEN COLLECTION özel alanında ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacağına eminiz. DOMOTEX ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizin devam etmesi bizim için çok kıymetli. Biz, sürdürülebilirlik alanındaki güncel araştırmalar ile düzenleyici tedbirler hakkında bilgilendirmeye yönelik köklü yaklaşımımızı sürdürmeye de devam edeceğiz. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik yaklaşımımıza ‘ileri seviye eğitimler’ gibi son derece önem arz eden bir unsuru da katacağız.” şeklinde konuştu.

Yeşil vurgulu ödüller

2024 yılında DOMOTEX özel alanının en çarpıcı yanı GREEN COLLECTION ödül töreni olacak. Uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri, sunulan sergileri inceledikten sonra bir ön elemeden geçirip, tüm fuar boyunca GREEN COLLECTION bölümünde sergilenmesini sağlayacak. Bu sene jüriye TFI Aachen Direktörü Dr. Jacqueline Lemm başkanlık yapacak. Jüri üyeleri arasında ayrıca sektörel dergilerden Floor Focus’un yayıncısı Kemp Harr ve kâr amacı gütmeyen Label STEP kuruluşunun Genel Müdürü Reto Aschwanden de yer alacak.

Ödül kategorileri sürdürülebilirliğe dair farklı bakış açılarını yansıtıyor

DOMOTEX’in 2024 yılı organizasyonunda ödül verilecek dört kategorinin tamamının sürdürülebilirliğe odaklanmasının yanı sıra her bir kategori sürdürülebilir ürün veya üretim süreçlerinin farklı boyutlarına da değinecek;

Çevre Dostu Ürünler: Organik ve etik yollarla üretilen malzemelerin yanı sıra geri dönüştürülmüş ve ileri dönüştürülmüş ham madde üzerine yoğunlaşır.

Sağlıklı Ürünler: Düşük emisyonlu ürünlerle halı ve zemin kaplamalarının üretilmesine odaklanır.

Sürdürülebilir Üretim: Bu kategori, zemin kaplama endüstrisinde uygulanan alternatif, enerji tasarrufu sağlayan ve diğer sürdürülebilir üretim süreçlerini ve bunlara ilişkin ürünleri kapsar.

Sosyal Sorumluluk: Çalışanlarına örnek teşkil edecek nitelikte faaliyet gösteren üreticileri belgelendirmeyi amaçlamaktadır.